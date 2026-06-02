공수처, '통일교 편파 수사 의혹' 박상진 전 특검보 참고인 조사

김건희 특별검사팀의 박상진 특검보./사진-뉴시스

고위공직자범죄수사처(공수처)가 '통일교 편파 수사 의혹'과 관련해 박상진 전 김건희 특검팀(특별검사 민중기) 특검보를 참고인으로 불러 조사했다.

공수처 관계자는 2일 경기 과천 공수처 청사에서 열린 정례브리핑에서 박 전 특검보를 지난달 30일 오후 소환해 참고인 조사를 진행했다고 밝혔다.

민중기 특검에 대한 조사 일정 조율 여부에 대해서는 "통상적인 절차에 따라 진행될 것"이라고 했다.

통일교 편파 수사 의혹이란 지난해 8월 특검팀이 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 2018~2020년 더불어민주당 소속을 포함한 5명의 정치인이 교단으로부터 금품을 수수했다는 진술을 확보하고도 국민의힘 소속 정치인들만 조사했다는 내용이다.

당시 특검팀은 여권 의원은 정식 수사에 착수하지 않고 수사보고서만 남겨뒀다가 지난해 11월 내사 사건번호를 부여한 것으로 알려졌다.

이와 관련해 국민의힘 측은 특검팀의 편파 수사를 문제 삼아 민 특검과 해당 수사팀을 직권남용과 직무유기 등 혐의로 경찰에 고발했다. 공수처는 사건을 넘겨받아 수사를 진행 중이다. 공수처는 지난 1월 특검팀 사무실에 대한 압수수색을 진행한 바 있다.

한편 공수처는 전날 기준 법왜곡죄 관련 누적 총 59건 입건됐다고 밝혔다. 법왜곡죄 단독 입건 건수는 13건이다.