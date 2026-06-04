[오늘 날씨] 전국 소나기 주의보…곳곳 시간당 30㎜ 강한 비

목요일인 오늘(4일) 전국 대부분 지역에 소나기가 내리겠고 일부 지역에는 시간당 30㎜ 안팎의 강한 비가 쏟아지겠다./사진=뉴시스

목요일인 오늘(4일) 전국 대부분 지역에 소나기가 내리겠고 일부 지역에는 시간당 30㎜ 안팎의 강한 비가 쏟아지겠다.

기상청은 이날 "서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠으나 제주도는 제주도 남쪽 해상을 지나는 기압골의 영향을 받겠다"고 예보했다.

이에 따라 새벽부터 낮 사이 제주도는 곳에 따라 비가 내리겠다. 예상 강수량은 5~40㎜다.

오전부터 저녁 사이에는 제주도를 제외한 전국 대부분 지역에 소나기가 내리겠다. 강원도와 충북북부, 경북북부내륙.경북북동산지는 늦은 밤까지 이어지는 곳이 있겠다.

소나기에 의한 예상 강수량은 경기동부와 강원내륙·산지, 충북북부, 경북북부내륙·북동산지 5~60㎜, 서울·인천·경기서부와 충청권, 전라권, 경남북서내륙 5~40㎜, 강원동해안 5~20㎜다.

소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥.번개가 치고, 우박이 떨어지는 곳도 있겠다.

특히 경기동부와 강원내륙.산지, 충북북부, 경북북부내륙.북동산지를 중심으로 시간당 30㎜ 안팎의 매우 강한 소나기가 내릴 가능성이 있다.

아침 최저기온은 16도에서 21도를, 낮 최고기온은 22도에서 29도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 △서울 21도 △인천 19도 △수원 20도 △춘천 19도 △강릉 19도 △청주 21도 △대전 19도 △전주 20도 △광주 19도 △대구 19도 △부산 20도 △제주 20도다.

낮 최고기온은 △서울 27도 △인천 26도 △수원 28도 △춘천 27도 △강릉 25도 △청주 30도 △대전 29도 △전주 30도 △광주 27도 △대구 29도 △부산 24도 △제주 25도로 전망됐따.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다.