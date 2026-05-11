'최근 10G 타율 0.138' KIA 데일, '끝내' 1군 말소! 재정비일까, 교체일까→삼성 이성규도 2군행

KIA 타이거즈의 외국인 내야수 데일이 극심한 타격 슬럼프에 빠져 결국 1군 엔트리에서 제외됐다. KBO는 11일 데일의 1군 말소를 발표했으며, KIA 구단은 그에게 퓨처스리그에서 재정비 시간을 갖게 했다. 데일은 최근 10경기 타율 0.138을 기록하는 등 부진이 장기화되었고, 삼성 외야수 이성규도 타격 밸런스 문제로 2군으로 내려갔다.

제리드 데일의 모습. /사진=KIA 타이거즈

2026 신한 SOL KBO리그 두산 베어스 대 KIA 타이거즈 경기가 18일 서울 잠실야구장에서 열렸다. KIA 유격수 데일이 1회말 2사 3루에서 두산 양의지의 땅볼을 놓치며 점수를 허용하자 아쉬워하고 있다. /사진=김진경 kim.jinkyung@

KIA 타이거즈의 고민이 깊어지고 있다. 극심한 타격 슬럼프에 빠졌던 아시아 쿼터 외국인 내야수 데일(26)이 결국 1군 엔트리에서 제외됐다.

KBO(한국야구위원회)는 경기가 없는 11일 오후 1군 등말소 현황을 발표했다. 가장 눈에 띄는 이름은 KIA의 내야수 데일이다. KIA 구단은 타격 부진이 장기화되고 있는 데일을 1군에서 말소하고 퓨처스리그에서 재정비 시간을 갖게 하기로 결정했다.

데일의 최근 페이스는 '처참' 그 자체였다. 최근 10경기 타율이 0.138까지 떨어지며 팀 타선의 흐름을 끊기 일쑤였다. 시즌 초반 기대를 모았던 장타력은 자취를 감췄고, 선구안마저 흔들리며 투수들에게 위협을 주지 못했다.

KIA 타선이 전체적으로 부침을 겪는 상황에서 외국인 타자의 '침묵'은 뼈아팠다. 이범호 감독은 그간 꾸준히 신뢰를 보내며 반등을 기다려왔으나, 팀 순위 싸움이 치열해지는 시점에서 더 이상 결단을 미룰 수 없었던 것으로 풀이된다.

이번 말소를 두고 현장에서는 여러 해석이 나오고 있다. 단순히 10일간의 휴식과 조정을 거쳐 복귀시키려는 '단기 처방'인지, 아니면 전력 보강을 위한 '교체 작업의 신호탄'인지에 대한 여부다.

만약 데일이 퓨처스리그에서도 뚜렷한 반등의 기미를 보여주지 못할 경우, KIA로서는 대권 도전을 위해 과감한 교체 카드를 꺼내 들 가능성도 배제할 수 없다.

한편, 이날 KIA 데일 외에도 각 팀의 주요 자원들이 대거 2군행 통보를 받았다. 삼성 외야수 이성규가 말소됐다. 최근 타격 밸런스가 무너진 점이 원인으로 꼽힌다.

2026 신한 SOL Bank KBO리그 시범경기 두산 베어스 대 KIA 타이거즈 경기가 22일 서울 잠실야구장에서 열렸다. KIA 중견수 김호령(왼쪽)이 5회말 2사에서 두산 박찬호의 안터성 터구를 슬라이딩 캐치한 후 끊어진 벨트를 들고 더그아웃으로 향하고 있다. /사진=김진경 kim.jinkyung@