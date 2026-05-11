'개막 22G 연속 안타' KBO 새 역사 박성한, 김도영 제치고 3~4월 월간 MVP 등극

SSG 랜더스의 박성한이 2026 신한 SOL KBO 리그 3~4월 월간 MVP로 선정되었다. 박성한은 기자단 투표와 신한은행 팬 투표에서 압도적인 지지를 받으며 생애 첫 월간 MVP를 수상했다. 그는 개막 이후 최다 22경기 연속 안타라는 KBO 리그 신기록을 세웠고, 3~4월간 타율 0.441, 45안타, 출루율 0.543, 장타율 0.618을 기록하며 타격 주요 4개 부문 1위를 차지했다.

랜더스 1번타자 박성한이 24일 랜더스필드에서 열린 2026KBO리그 SSG랜더스와 KT위즈 경기 1회말 선두타자로 나와 보쉴리를 상대로 2루타를 터트렸다. 개막이후 안타행진을 이어오고 있는 박성한은 22경기 연속안타를 기록했다. 2026.04.24. 2루에 헤드퍼스트 슬라이딩하는 박성한 '잠시만요!' 머신 김현수와 눈맞춤하는 박성한 /사진=강영조 cameratalks@

2026 신한 SOL KBO리그 삼성 라이온즈 대 SSG 랜더스 경기가 22일 대구 삼성라이온즈파크에서 열렸다. SSG 박성한이 1회초 무사에서 삼성 선발 후라도를 상대로 우중간 안타를 날리며 20경기 연속 안타 신기록을 달성하고 있다. 박성한은 21일 경기에서도 1번 타자 유격수로 선발 출전해 1회 첫 타석부터 상대 선발투수 최원태를 상대로 우익수 앞에 떨어지는 안타를 때렸다. 3월 28일 KIA와의 시즌 개막전부터 이날까지 19경기 연속 안타 행진이다. 종전 기록은 프로야구 원년인 1982년 롯데 김용희(현 롯데 2군 감독)가 작성한 18경기 연속 안타다. /사진=김진경 kim.jinkyung@

SSG 랜더스의 '천재 유격수' 박성한(28)이 2026 시즌 KBO 리그의 포문을 여는 첫 번째 월간 MVP(최우수선수) 주인공이 됐다.

KBO는 11일오후 "SSG 박성한이 2026 신한 SOL KBO 리그 3~4월 월간 MVP로 선정됐다"고 공식 발표했다. 박성한은 기자단과 팬들로부터 압도적인 지지를 받으며 생애 첫 월간 MVP의 영예를 안았다.

투표 결과에 따르면 그야말로 박성한의 독무대였다. 박성한은 기자단 투표 35표 중 31표(88.6%)를 휩쓸었으며, 신한은행 팬 투표에서도 42만 871표 중 21만 6,589표(51.5%)를 획득해 총점 70.02점을 기록했다. 이는 2위 KIA 김도영(총점 12.49점)을 약 5.6배 차이로 따돌린 압도적인 수치로, 현장 전문가와 야구팬 모두가 그의 활약을 인정했음을 보여준다.

박성한의 수상 배경에는 역사적인 기록이 자리 잡고 있다. 개막전인 3월 28일 문학 KIA전부터 4월 24일 문학 KT전까지 이어온 '개막 이후 최다 22경기 연속 안타'는 1982년 김용희(전 롯데)의 18경기를 44년 만에 경신한 리그 신기록이다.

단순히 기록뿐만 아니라 세부 지표 또한 화려하다. 박성한은 3~4월간 27경기에 출전해 타율 0.441, 45안타, 출루율 0.543, 장타율 0.618을 기록하며 타격 주요 4개 부문 1위를 싹쓸이했다. 이외에도 득점 공동 2위(24득점), 타점 공동 4위(22타점)에 오르는 등 공격 전 부문에서 최상위권에 이름을 올렸다.

박성한이 월간 MVP를 차지한 것은 데뷔 후 처음이다. SSG 소속 선수로는 2023년 6월 최정 이후 약 3시즌 만에 나온 쾌거다. MVP로 선정된 박성한에게는 상금 300만 원과 트로피가 수여된다. 또한 신한은행의 후원으로 박성한의 모교인 여수중학교에는 선수 명의의 기부금 200만 원이 전달될 예정이다.