[포토] '삼진은 그래도 너무 아쉽다!' 21시즌 연속두자릿수 홈런 기록한 최정

최정이 12일 위즈파크에서 열린 2026 KBO리그 KT위즈와 SSG랜더스 경기에서 시즌 10호 홈런을 터트렸다. 그는 이 홈런으로 21시즌 연속 두 자릿수 홈런이라는 대기록을 달성했다. 기록의 순간 전광판에 대기록이 표출되지 못해 아쉬웠지만, 3회초 최정의 두 번째 타석 때 전광판에 대기록이 표시되었다.

기록의 사나이 최정이 12일 위즈파크에서 2026KBO리그 KT위즈와 SSG랜더스 경기 1회초 사우어를 상대로 시즌 10호홈런을 터트리며 21시즌 연속 두자릿수홈런 대기록을 달성했다. 기록의 순간 전광판에 대기록을 표출하지못해 아쉬웠던지 3회초 최정의 두번째 타석 때 대기록이 전광판에 표시되고 있다. 2026.05.12.

기록의 사나이 최정이 12일 위즈파크에서 2026KBO리그 KT위즈와 SSG랜더스 경기 1회초 사우어를 상대로 시즌 10호홈런을 터트리며 21시즌 연속 두자릿수홈런 대기록을 달성했다. 기록의 순간 전광판에 대기록을 표출하지못해 아쉬웠던지 3회초 최정의 두번째 타석 때 대기록이 전광판에 표시되고 있다. 2026.05.12.