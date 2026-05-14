리그 우승 차지한 이강인 '겹경사!' 스타랭킹 1위 또 해냈다... 9주 연속 질주

이강인은 스타랭킹 스타스포츠 남자 부문 46차 투표에서 1만 4616표를 얻어 9주 연속 1위를 차지했다. 그의 소속팀 파리 생제르맹은 프랑스 리그1 우승을 확정하며 5시즌 연속이자 통산 14번째 우승을 기록했다. 3위는 허웅, 4위는 손흥민, 5위는 이정후가 차지했다.

스타랭킹 1위를 차지한 이강인. /사진=스타뉴스

'골든보이' 이강인(25·파리 생제르맹)이 스타랭킹 스타스포츠 남자 부문 9주 연속 1위 자리를 지켜냈다.

이강인은 7일 오후 3시 1분부터 14일 오후 3시까지 집계된 스타랭킹 스타스포츠 남자 46차 투표에서 1만 4616표를 획득했다. 이로써 이강인은 1만 325표를 얻은 프로야구 김도영(23·KIA 타이거즈)을 제치고 스타랭킹 46차 1위를 차지했다. 이강인은 지난 38차 투표부터 9주 연속 1위를 기록 중이다.

이날 이강인의 소속팀 파리 생제르맹(PSG)은 프랑스 리그1 우승을 확정지었다. PSG는 지난 2021~2022시즌부터 5시즌 연속이자 통산 14번째(최다) 우승을 차지했다.

3위는 프로농구 챔피언결정전 우승을 거머쥔 부산 KCC에 나왔다. 'KCC 에이스' 허웅(33)이 4079표를 기록했다. '손샤인' 손흥민(34·LAFC)는 1347표로 4위, '바람의 손자' 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)는 542표로 5위였다.

스타랭킹은 팬들이 스타뉴스 홈페이지를 통해 직접 자신이 가장 좋아하는 스타에게 투표해 순위를 결정하는 시스템이다. 투표 결과에 따라 선정된 스타에게는 다양한 특전이 주어진다.

현재 스타랭킹 남자스포츠 부문은 종목을 불문한 스타들이 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 후보군에는 이강인, 손흥민 황희찬 김민재, 양민혁(이상 축구), 김도영 양현종 류현진 김하성 이정후 김혜성(이상 야구), 허웅 허훈(이상 농구), 허수봉(배구) 우상혁(육상) 등 15명이 포함되어 있다.

스타랭킹 남자스포츠 47차 투표는 14일 오후 3시 1분부터 시작돼 오는 21일 오후 3시까지 진행된다.