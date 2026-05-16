'10년 만의 UFC 3연승 도전' 최두호, 계체 통과 완료→'코리안 킬러' 산토스 사냥 나선다

최두호는 16일 미국 네바다주 라스베이거스에서 열린 'UFC 파이트 나이트: 앨런 vs 코스타' 공식 계체량에서 66.2kg을 기록하며 페더급 한계 체중을 통과했다. 그는 17일 같은 장소에서 '코리안 킬러' 다니엘 산토스와 코메인 이벤트에서 격돌하며, 이번 경기는 최두호에게 10년 만의 UFC 3연승과 페더급 랭킹 재진입을 위한 중요한 기회이다. 최두호는 정찬성의 지도를 받으며 훈련했고, 산토스의 '코리안 킬러' 타이틀을 지우겠다는 강한 의지를 밝혔다.

최두호와 산체스의 페이스오프. /사진=UFC

'코리안 슈퍼보이' 최두호(35)가 드디어 복귀전을 위한 모든 준비를 끝마쳤다. 2016년 이후 10년 만에 3연승이 걸린 경기에 나선다.

최두호는 16일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 열린 'UFC 파이트 나이트: 앨런 vs 코스타' 공식 계체량에서 66.2kg을 기록, 페더급 일반 경기 한계 체중(65.8kg, 체중계 오차 0.45kg 허용)을 무사히 통과했다. 그의 상대이자 한국 선수 킬러로 불리는 다니엘 산토스(31·브라질) 역시 정확히 65.8kg으로 계체를 마쳤다.

두 선수는 오는 17일 같은 장소에서 열리는 이번 대회의 코메인 이벤트에서 격돌한다. 계체를 마친 뒤 진행된 페이스오프에서 두 선수는 거친 신경전 대신 두 손을 맞잡고 악수를 나누며 베테랑다운 묵직한 선전을 다짐했다.

이번 경기는 최두호에게 페더급 랭킹 재진입을 위한 최고의 골든타임이다. 지난 2024년 빌 알지오와 네이트 랜드웨어를 연파하며 화려한 부활을 알린 최두호는 이번 산토스전까지 승리로 장식할 경우, 지난 2016년 이후 무려 10년 만에 본인의 UFC 3연승이라는 대기록을 달성하게 된다.

이를 위해 최두호는 훈련 환경까지 바꾸며 배수의 진을 쳤다. 지난 3월부터 고향인 대구를 떠나 서울에서 '코리안 좀비' 정찬성의 지도 아래 밀착 집중 훈련 캠프를 소화해 왔다. UFC 페더급 타이틀 매치를 두 차례나 치렀던 정찬성의 노하우가 이식된 만큼, 최두호는 그 어느 때보다 날카롭고 최상인 컨디션으로 옥타곤에 들어설 것으로 기대된다.

상대인 산토스는 지난해 5월 '코리안 타이거' 이정영을, 10월에는 '좀비 주니어' 유주상을 잇달아 꺾으며 국내 격투기 팬들에게 '코리안 킬러'라는 별명을 얻은 강자다. 최두호는 정찬성의 제자인 유주상의 복수와 함께 한국 격투기의 자존심을 세워야 하는 중책도 맡았다.

최두호는 UFC를 통해 "내가 한국의 UFC 선수 가운데 가장 널리 알려졌기에 그에 대한 책임감이 있다"며 "이번 경기에서 산토스의 '코리안 킬러'라는 타이틀을 반드시 지워버리겠다"고 강한 의지를 드러냈다.

당초 두 선수는 지난해 9월 맞붙을 예정이었으나, 최두호의 무릎 부상으로 한 차례 무산된 바 있다. 이후 최두호의 복귀전 상대였던 개빈 터커가 은퇴하자, 산토스가 직접 UFC에 연락해 최두호와의 대결을 재요청하면서 1년 5개월 만의 맞대결이 극적으로 성사됐다.

부상 공백기 동안 몸 상태를 완벽히 회복했다는 최두호는 "그간 아픈 곳들을 치료하고 새로운 무기를 많이 준비했다"며 "이번 경기에서 달라진 모습을 확실히 보여줄 것"이라고 예고했다.

경기는 불꽃 튀는 타격전이 될 전망이다. 최두호는 "타격전 위주의 전략을 짰다. 산토스가 나와 계속 타격으로 맞설 수 있을지 모르겠다"며 특유의 정교한 카운터 능력에 대한 자신감을 내비쳤다. 산토스 역시 "2라운드 동안 투지를 불살라 거칠게 싸운 뒤, 3라운드에 KO를 노리겠다"며 피니시를 호언장담했다.

한편, 이번 대회 메인 이벤트에 나서는 페더급 랭킹 7위 아놀드 앨런(32·잉글랜드)과 12위 멜퀴자엘 코스타(29·브라질)도 모두 66kg으로 계체를 무사히 통과했다. 12년 차 베테랑 앨런과 2연속 킥 KO승으로 무서운 상승세를 타고 있는 코스타 역시 화끈한 타격전을 예고해 전 세계 격투기 팬들의 이목이 라스베이거스로 집중되고 있다.