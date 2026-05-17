역시 女 최강 파이터! 론다 로우지, 단 17초 만에 '암바 승'... 10년 만의 복귀전 승리인데 전격 '은퇴 선언'

론다 로우지가 10년 만의 종합격투기(MMA) 복귀전에서 지나 카라노를 단 17초 만에 제압하며 승리했다. 로우지는 경기 시작 직후 테이크다운을 빼앗고 전매특허인 암바를 걸어 항복을 받아냈으며, 경기 후 완전한 은퇴를 선언했다. 이번 대회는 넷플릭스가 생중계했으며, 제이크 폴은 MMA 역사상 최다 시청자 기록을 세웠다고 밝혔다.

격투기 '여제'가 돌아왔다. 론다 로우지(39)가 10년 만의 종합격투기(MMA) 복귀전에서 지나 카라노(44)를 단 17초 만에 제압했다.

로우지는 17일(한국시간) 미국 캘리포니아주 잉글우드 인튜이트 돔에서 열린 제이크 폴의 '모스트 밸류어블 프로모션(MVP)' 첫 MMA 대회 메인이벤트(여성 페더급)에서 카라노에게 1라운드 17초 만에 서브미션 승리를 거뒀다.

압도적인 경기였다. 로우지는 경기 시작 직후 카라노를 향해 파고들어 테이크다운을 빼앗았다. 이어 풀 마운트 포지션에서 바로 전매특허인 암바를 걸어 항복을 받아냈다.

미국 ESPN은 "여성 MMA의 개척자로 불리는 카라노는 2009년 이후 17년 만에 케이지에 올랐지만, 주먹 한 번 뻗지 못하고 로우지에게 무너졌다"고 전했다.

매체에 따르면 로우지는 경기 후 "상대가 최대한 다치지 않길 바랐다. 오늘 경기는 진정한 무술이자 예술이었다"고 소감을 밝혔다.

이로써 로우지는 과거의 아쉬움을 완벽히 털어냈다. 그는 2015년과 2016년 홀리 홈과 아만다 누네스에게 연이어 참혹한 KO 패배를 당한 뒤 격투계를 도망치듯 떠났다.

10년 만에 돌아와 승리한 로우지는 "더 이상 싸우지 않겠다"며 완전한 은퇴를 선언했다.

이번 대결을 위해 약 45kg(100파운드)을 감량한 카라노는 짙은 아쉬움을 드러냈다. 그는 "몸 상태가 최고였기에 경기를 더 길게 끌고 가며 타격을 적중시키고 싶었다"면서도 "전설과 싸워 케이지에 오른 것 자체가 내겐 승리"라고 말했다. 향후 출전 여부에 대해서는 "17년의 공백과 44세라는 나이는 무시할 수 없다"며 확답을 피했다.

당초 로우지는 친정인 UFC를 통해 복귀를 추진했다. 하지만 UFC가 올해 초 중계 플랫폼을 파라마운트로 옮기고 기존 페이퍼뷰(PPV) 방식을 포기하자 마음을 바꿨다. 로우지는 향후 MVP와 손잡고 MMA 프로모터로 활동할 뜻을 내비쳤다.

한편, 넷플릭스가 생중계한 이번 대회에는 네이트 디아즈, 프란시스 은가누 등 전 UFC 간판스타들이 대거 출전했다. 대회를 주최한 제이크 폴은 "오늘 MMA 역사상 최다 시청자 기록을 세웠다"며 "데이나 화이트 UFC 회장은 긴장하라. 우리가 판을 뒤집을 것"이라고 경고했다.