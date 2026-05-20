'우승 확정' 아스널, 무패 우승 이후 22년 걸렸다! 맨시티, 본머스와 무승부→아르테타, 스페인 사령탑 최초 'EPL 제패'

아스널이 22년 만에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승 트로피를 들어 올렸다. 맨체스터 시티가 본머스와 1-1로 비기면서 아스널의 우승이 조기 확정되었다. 아스널은 구단 통산 14번째 1부 리그 우승을 기록했다.

아스널의 2025~2026 EPL 우승 기념 포스터. /사진=아스널 공식 SNS 갈무리

아스널이 22년 만에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승 트로피를 들어 올렸다.

20일(한국시간) 영국 본머스의 바이탈리티 스타디움에서 열린 2025~2026 EPL 37라운드에서 맨체스터 시티가 본머스와 1-1로 비기며 아스널의 우승이 조기 확정됐다. 전날 번리를 1-0으로 꺾은 1위 아스널은 승점 82를 확보, 맨시티와의 격차를 4점으로 벌리며 주말 최종전 결과와 상관없이 우승컵을 들어 올릴 수 있게 됐다.

아스널의 EPL 우승은 아르센 벵거 감독 시절인 2003~2004시즌 무패 우승 신화 이후 무려 22년 만이다. 지난 세 시즌 동안 맨시티와 리버풀에 밀려 3년 연속 준우승에 그쳤으나 올해는 미켈 아르테타 감독의 지도력과 구단의 신뢰가 마침내 결실을 봤다. 아스널은 구단 통산 14번째 1부 리그 우승을 기록하며 맨체스터 유나이티드, 리버풀(이상 20회)에 이어 최다 우승 단독 3위 자리를 지켰다.

미켈 아르테타 아스널 감독. /사진=아스널 공식 SNS 갈무리

필 포든(가운데)이 20일(한국시간) 영국 본머스의 바이탈리티 스타디움에서 열린 2025~2026 EPL 37라운드에서 볼 경합을 펼치고 있다. /AFPBBNews=뉴스1

이날 맨시티는 전반 39분 본머스의 신예 엘리 주니오르 크루피에게 선제골을 허용하며 끌려갔다. 후반 추가시간 4분 엘링 홀란이 극적인 동점골을 터뜨렸으나 승부를 뒤집기엔 시간이 부족했다. 전날 "본머스를 응원하겠다"고 밝힌 아르테타 감독은 안도니 이라올라 본머스 감독의 도움으로 스페인 출신 최초의 EPL 우승 감독이라는 기록을 쓰게 됐다.

아스널은 오는 25일 자정 크리스털 팰리스와 리그 최종전 원정 경기를 치른다. 이어 31일 오전 1시에는 파리 생제르맹(PSG)과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전에서 맞붙어 더블(2관왕)에 도전한다.

한편 올 시즌을 끝으로 맨시티와 결별설이 불거진 펩 과르디올라 감독은 7번째 EPL 우승 달성에 실패했다. 맨시티는 이번 시즌 리그컵과 FA컵 우승을 차지했으나, UCL에서는 16강에서 조기 탈락했다.