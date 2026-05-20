서초구, 1154억원 투입해 지역일자리 2만629개 만든다

서울 서초구는 취약계층의 생활안정을 위해 역대 최대 규모의 지역 일자리 창출에 나선다고 20일 밝혔다. /사진제공=서울 서초구청

서울 서초구는 취약계층의 생활안정을 위해 올해 총 1154억원을 투입해 2만629개의 지역일자리를 창출하겠다고 20일 밝혔다.

먼저, 여성·장애인·어르신 등 취업취약계층을 위한 맞춤형 일자리를 지원하며 복지 사각지대 없는 '서초 약자와의 동행'을 실현한다. 여성안전귀가 '반딧불이', 공동육아나눔터, 서초불법촬영보안관 등 여성이 주체적으로 참여할 수 있는 생활밀착형 사업을 추진하고, 장애인·저소득층의 안정적인 경제활동 지원을 위해 동행·매력·지역공동체 일자리 등 공공형 일자리를 확대한다. 중장년·어르신을 대상으로는 고령자취업알선센터 운영과 노인맞춤돌봄서비스 사업 등을 통해 사회참여 기회를 넓히고 안정적인 소득활동도 적극 지원한다.

청년과 문화·예술 분야 활성화를 위한 일자리 사업도 확대한다. 구는 서리풀 청년예술단과 서리풀청년아트갤러리 운영 등을 통해 문화예술 청년들의 창작과 활동 기반을 강화한다. 서초창업스테이션을 중심으로 청년 창업 지원에도 힘쓴다. 초등학교 1인1악기 운영 등과 같이 지역 연계형 청년 일자리 사업도 지속 추진할 예정이다.

이와 함께 양재 AI(인공지능) 특구를 중심으로 미래산업 경쟁력 강화에도 속도를 낸다. 양재·우면 일대는 2024년 AI 특구 지정에 이어 올해 초 ICT(정보통신기술) 특정개발진흥지구로 지정되면서 AI 산업 중심지로 성장 기반을 마련했다. 이에 구는 AICT우수기업센터 개관 등 핵심 인프라를 구축하고, AICT 스타트업 펀드 조성과 고성능 컴퓨팅 인프라 지원 사업 등을 통해 스타트업 성장과 미래인재 양성을 지원하고 있다.

아울러 지역경제 활성화를 통한 상생형 일자리 확대에도 지속적으로 나선다. 로컬브랜드, 아트테리어 사업 등으로 골목상권 활성화를 견인하고 '서초여성일자리주식회사'를 통해 경력유보여성의 안정적인 경제활동을 지원하며 사회적 가치 실현에도 앞장서고 있다.

구 관계자는 "급변하는 경제환경 속에서 민생 안정과 미래산업 육성을 동시에 추진하는 것이 무엇보다 중요한 부분"이라며 "앞으로도 취약계층, 청년, 미래인재, 지역상생이라는 4대 축을 중심으로 양질의 일자리를 지속 확대해 '일하기 좋은 서초'를 만들어 가겠다"고 말했다.