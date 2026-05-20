헐레벌떡 드래프트장 달려온 18살 소년, 1년 반 만에 '리그 ERA 1위' 우뚝 서다

2024년 9월 11일 2025 KBO리그 신인 드래프트에서 두산 베어스에 2라운드 16순위로 지명된 최민석은 1년 반 만에 KBO리그 평균자책점 1위로 올라섰다. 최민석은 지난 19일 NC 다이노스와의 경기에서 7이닝 1실점(비자책)으로 호투하며 팀의 승리를 이끌었다. 그는 시즌 4승 무패, 평균자책점 2.17을 기록하며 국내외 선수를 통틀어 전체 1위를 차지했다.

2024년 9월 열린 2025 신인 드래프트에서 두산 1라운드 박준순(왼쪽부터)과 김태룡 단장, 2라운드 최민석이 기념촬영을 하고 있다. /사진=김진경 대기자

2024년 9월 11일 2025 KBO리그 신인 드래프트가 열린 서울 롯데호텔 월드에 헐레벌떡 달려온 선수가 있었다.

당시 서울고 3학년이던 투수 최민석(20·두산 베어스). 그는 이날 KBO의 초청을 받지 못해 잠실의 집에서 드래프트를 지켜보고 있었다. 그러다 2라운드 16순위로 두산에 지명되자 부랴부랴 차를 타고 10분 만에 행사장에 도착해 인터뷰와 기념촬영을 했다. 최민석은 "생각보다 엄청나게 빨리 뽑혔다"며 "같이 보던 엄마도 너무 놀라 우셨다"고 했다.

그런 열여덟 살 소년이 1년 반 만에 KBO리그 평균자책점(ERA) 1위로 우뚝 올라설 줄은 아무도 몰랐다.

두산 최민석. /사진=스타뉴스

최민석은 지난 19일 잠실구장에서 열린 NC 다이노스와 경기에 선발 등판해 7이닝을 단 2피안타 1볼넷 7탈삼진 1실점(비자책)으로 막아 팀의 9-3 승리를 이끌었다.

이날 승리로 최민석은 시즌 4승 무패, 평균자책점 2.17(45⅔이닝 15실점 11자책)을 마크했다. 평균자책점은 국내와 외국인 선수를 통틀어 전체 1위, 다승은 5승의 톨허스트(LG 트윈스)와 김건우(SSG 랜더스) 보쉴리(KT 위즈) 올러(KIA 타이거즈)에 이어 공동 5위다.

지난 해 5월부터 선발진에 합류한 최민석은 17경기(77⅔이닝) 3승 3패 평균자책점 4.40로 데뷔 첫 시즌을 마쳤다. 2년차인 올해는 이미 8경기 만에 작년 승수를 넘어서고 두산은 물론 KBO리그에서 가장 안정된 투구를 펼치는 투수 중 하나로 급성장했다.

최민석의 투구 모습. /사진=스타뉴스

이날 최민석은 12일 만에 마운드에 다시 올랐다. 김원형(54) 두산 감독은 처음으로 시즌 개막부터 로테이션을 소화하는 그를 열흘간 1군에서 제외해 휴식을 줬다. 김 감독은 "스무 살 선수가 풀타임을 뛰면서 부상 당하지 않고 시즌 끝까지 엔트리에 있는 것이 중요하다고 생각했다. 중간에 힘들 때 한 번 빼주는 보호 차원이라고 보면 된다"고 설명했다.

최민석은 NC 타자들을 상대로 5회 2사까지 퍼펙트 행진을 펼치고 90개의 공으로 올 시즌 최다인 7이닝을 소화하며 감독의 배려에 화답했다.

경기 후 최민석은 "확실히 휴식 후 힘도 생기고 컨트롤도 잘 됐다. 엔트리에 복귀해 더 나은 경기력을 보여드리고 싶었는데 기대한 것만큼 결과가 나와 다행"이라며 "무엇보다 (양)의지 선배님과의 호흡이 좋았다. 경기 중 볼 배합이 내 생각과 거의 같았다. 늘 잘하고 있다고 격려해주시고 이끌어주셔서 감사드린다"고 선배에게 공을 돌렸다.