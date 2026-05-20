남북 공동응원단, 北 내고향에는 '와~' 함성 세례, 수원FC 위민 입장하니... [수원 현장]

수원종합운동장에서 열린 2025~2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승전에서 수원FC 위민이 홈팀임에도 불구하고 원정팀 분위기를 느꼈다. 통일부의 예산 지원을 받은 민간 공동응원단은 북한 내고향여자축구단에게만 일방적인 응원을 보냈고, 수원FC 위민에게는 냉랭한 태도를 보였다. 경기 전부터 주목받았던 3000여 명 규모의 공동응원단은 북한 선수단에게는 열렬한 환호를 보냈으나, 수원FC 위민 선수들이 등장했을 때는 응원 소리가 거의 들리지 않았다.

본부석 건너편을 채운 남북 공동 응원단 및 관중들. /사진=박건도 기자

수원종합운동장을 안방으로 쓰는 수원FC 위민이 아시아 최고 권위의 무대에서 오히려 원정팀 분위기를 느끼는 황당하고 씁쓸한 풍경이 연출됐다. 통일부의 예산 지원 속에 민간 주도로 결성된 대규모 공동응원단이 홈팀인 수원FC 위민은 외면하는 듯한 냉랭한 분위기를 보이더니, 북한 내고향여자축구단을 향해서만 일방적인 응원을 쏟아냈다.

수원FC 위민과 내고향여자축구단(북한)은 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 열린 2025~2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승전에서 만났다.

경기 전부터 가장 큰 주목을 받았던 3000여 명 규모의 민간 공동응원단은 예정대로 본부석 건너편 관중석에 나란히 배정됐다. 당초 이들은 승패를 떠나 남과 북의 두 팀을 동시에 응원할 것으로 알려졌다.

막상 뚜껑을 열자 경기장 분위기는 비정상적일 만큼 한쪽으로 크게 치우쳤다. 경기 시작을 앞두고 북한 내고향 선수들이 기합 소리를 지르며 피치 위를 밟자, 본부석 건너편에 자리한 공동응원단은 일제히 지르듯 거대한 함성과 함께 '와~' 하는 환호성을 터뜨리며 북한 선수단을 열렬히 환영했다.

'조선 내고향 여자축구단 방한을 환영합니다!' 현수막. /사진=박건도 기자

남북 공동응원단의 수원FC 위민 응원 현수막. /사진=박건도 기자

반면 뒤이어 홈팀인 수원FC 위민 선수들이 그라운드에 모습을 드러냈을 때는 분위기가 차갑게 식었다. 안방 관중석을 가득 채운 대규모 응원단 구역에서는 수원FC 위민을 향한 응원 소리가 사실상 거의 들리지 않는 수준에 그쳤다.

이러한 기형적인 응원 태도는 경기장에 걸린 현수막 문구에서도 고스란히 묻어났다. 공동응원단 구역에 내걸린 현수막에는 원정팀인 북한 클럽을 향해 '조선 내고향 여자축구단 방한을 환영합니다'라는 환영 인사가 적혀 있었다. 반면 정작 이 경기장을 원래 홈구장으로 사용하며 대회를 치르고 있는 안방 주인에게는 그저 '수원FC 위민 응원합니다'라는 다소 형식적이고 밋밋한 문구만 한편에 적혀 있어 묘한 대조를 이뤘다.

심지어 이번 대회를 앞두고 수원FC 위민은 동선 분리를 이유로 북한 선수단에 숙소를 양보하며 급히 거처를 옮기는 등 여러 여건을 양보하며 감내해 왔다.