'또 의문사' 무려 500kg '번쩍' 22세 월드스타, 부엌에서 숨진 채 발견... "경찰 조사 착수"

22세 유명 보디빌더 가브리엘 간리가 브라질 상파울루 자택 주방에서 숨진 채 발견되어 현지 경찰이 수사에 착수했다. 발견 당시 외부 침입이나 폭력 흔적은 없었으나, 경찰은 사망 원인을 의심스럽게 보고 정밀 조사를 진행 중이다. 간리는 500kg 레그 프레스를 성공시킨 영상으로 유명세를 얻었으며, 그의 갑작스러운 사망으로 보디빌딩계의 약물 오남용 의혹이 다시 제기되고 있다.

가브리엘 간리. /사진=영국 더선 갈무리

충격적인 사건이다. 22세 유명 보디빌더가 자택에서 의문의 시신으로 발견돼 현지 경찰이 수사에 착수했다.

영국 매체 '더선'은 25일(한국시간) "브라질의 유명 보디빌더이자 피트니스 인플루언서인 가브리엘 간리가 자신의 집 주방에서 숨진 채 발견되어 현지 경찰이 수사에 나섰다"고 보도했다.

간리는 지난 23일 오전 브라질 상파울루에 위치한 자택 주방 바닥에 쓰러진 채 그의 친구에게 발견됐다. 발견 당시 현장에는 외부 침입이나 명백한 폭력 흔적 등은 없었던 것으로 알려졌다. 하지만 현지 경찰은 간리의 사망 원인을 의심스럽다고 분류하고 현재 정확한 경위를 밝히기 위해 정밀 조사를 진행 중이다.

사회관계망서비스(SNS)에만 200만 명 이상의 팔로워를 보유한 대형 인플루언서의 갑작스러운 비보에 추모 물결이 이어지고 있다. 간리를 후원하던 한 업체는 "가장 큰 슬픔과 함께 우리의 영원한 형제에게 작별을 고한다"며 "그는 매 순간을 강렬하게 살았고 우리와 함께 역사적이고 잊지 못할 순간들을 만들었다"고 애도했다. 팬들 역시 전 세계 수백만 명에게 동기부여를 준 인플루언서였다며, 짧은 시간 동안 위대한 유산을 남겼다고 슬픔을 전했다.

가브리엘 간리. /사진=영국 더선 갈무리

체육학도 출신인 간리는 과거 15세의 나이로 은퇴하기 전까지 포켓몬스터 프로게이머로 활동하며 라틴 아메리카 톱 8에 올랐던 독특한 이력을 지녔다. 이후 복싱, 주짓수, 레슬링을 거쳐 본격적인 웨이트 트레이닝에 입문했다. 특히 운동 중 무려 500kg에 달하는 레그 프레스를 성공시키는 영상이 SNS를 통해 폭발적인 화제를 모으면서 세계적인 피트니스 스타로 발돋움했다.

간리의 충격적인 요절로 인해 최근 보디빌딩계에 몰아치고 있는 연쇄 비극에 대한 비판의 목소리도 커지고 있다. 일각에서는 이러한 젊은 보디빌더들의 잇따른 사망이 스테로이드를 비롯한 경기력 향상 약물 오남용과 밀접한 관련이 있는 게 아니냐는 의혹을 제기하고 있다.

실제로 보디빌딩계의 약물 관련 의혹과 급사 잔혹사는 올해 들어서만 벌써 수차례 반복됐다. 지난 2월에는 콜롬비아 보고타의 한 헬스장에서 보디빌딩 챔피언 후안 세바스티안 안골라 킨테로가 격렬한 훈련을 진행하던 도중 갑자기 쓰러져 목숨을 잃었다. 이어 지난 1월에는 근육을 키우기 위해 신체에 오일을 주입해 '실사판 뽀빠이'로 유명세를 떨쳤던 브라질 보디빌더 아를린두 드 소우자가 향년 55세의 나이로 사망했다.