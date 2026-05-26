"한국도, 베트남도 불렀다" 하지만 박항서 선택은 '태국'... 67세 나이를 잊은 새로운 도전

베트남 축구의 영웅 박항서 감독이 3년 만에 태국 2부 리그 칸차나부리 파워FC의 감독으로 부임하며 새로운 도전에 나섰다. 박 감독은 한국 축구대표팀 월드컵 단장으로서의 책무를 마친 7월 이후 칸차나부리에 합류할 예정이다. 그는 한국과 베트남 팀의 러브콜에도 불구하고, 아무도 완전히 성공하지 못한 길이라는 이유로 태국행을 선택했다고 밝혔다.

박항서 감독. /AFPBBNews=뉴스1

박항서 감독의 태국 칸차나부리 부임 오피셜. /사진=디제이매니지먼트 제공

베트남 축구의 영웅으로 불리는 박항서 감독(67)이 나이를 잊은 새로운 도전에 나선다.

박항서 감독의 소속사 디제이매니지먼트 관계자는 25일 스타뉴스와 통화에서 박 감독의 칸차나부리 파워FC(태국) 감독 부임과 관련해 "오래전부터 (칸차나부리의) 설득이 있었다"고 전했다.

이어 소속사 관계자는 "사전에 계속 이야기를 해온 상태였다. 다만 올해 2026 북중미 월드컵 일정이 있는 만큼 부임 시기를 조율하는 과정에서 (공식 발표까지) 시간이 오래 걸렸다"고 설명했다.

'베테랑 사령탑' 박 감독은 3년 만에 다시 지휘봉을 잡는다. 앞서 디제이매니지먼트는 이날 "현재 대한민국 축구대표팀 월드컵 단장으로 활동 중인 박 감독이 태국 2부 리그 칸차나부리의 공식 감독으로 부임한다"고 발표했다.

다만 박 감독의 실제 부임 시점은 7월 이후가 될 전망이다. 소속사 관계자가 언급한 대로 박 감독은 한국 축구대표팀 월드컵 단장으로서 책무를 중요하게 여기고 있기 때문이다. 이에 박 감독과 칸차나부리 구단은 월드컵 관련 일정을 마친 뒤 합류하는 방향으로 합의했다.

박 감독은 베트남 축구 신화를 써낸 주인공이다. 2017년 베트남 축구대표팀 지휘봉을 잡은 뒤 2018 AFF 챔피언십 우승, 2018 AFC U-23 챔피언십 준우승 등을 이끌며 베트남 축구를 동남아 정상급으로 끌어올렸다.

성과는 여기서 끝나지 않았다. 베트남은 박 감독 체제에서 2018 자카르타-팔렘방 아시안게임 4강, 2019 아시안컵 8강, SEA 게임 2회 연속 금메달을 달성했다. 또 베트남 축구 역사상 처음으로 FIFA 월드컵 아시아 최종예선 무대에도 올랐다.

2023년 베트남 대표팀 지휘봉을 내려놓은 박 감독은 이번 칸차나부리 부임을 통해 3년 만에 다시 현장 사령탑으로 복귀하게 됐다.

베트남 축구대표팀 사령탑 시절 선수들을 지도하는 박항서 감독. /AFPBBNews=뉴스1

사실 태국행은 예상 밖의 행선지이기도 했다. 그동안 이미 성공을 거뒀던 베트남이나 익숙한 국내 무대 복귀설이 제기됐다. 실제로 러브콜도 있었다. 소속사 관계자는 "이전부터 한국과 베트남 팀에서 주기적으로 제의가 들어왔다"고 밝혔다. 하지만 박 감독은 한 번도 경험하지 못한 새로운 무대, 태국을 택했다.

소속사 관계자는 "박 감독님이 이전에 한국과 베트남에는 가지 않겠다고 말한 바 있다"며 "다음 도전은 태국에서 해보고 싶다고 하셨다"고 전했다.

박 감독은 2023년 베트남 대표팀 지휘봉을 내려놓을 당시 기자회견에서 "한국과 베트남에서는 더 이상 감독을 맡지 않겠다"고 밝힌 바 있다. 이는 후배 지도자들에게 더 많은 기회를 열어주고 싶다는 선배의 배려가 담긴 약속이었다. 실제로 현재 베트남 대표팀은 김상식 감독이 박 감독의 바통을 이어받아 이끌고 있다.

박항서 감독의 베트남 축구대표팀 업적. /AFPBBNews=뉴스1, /사진=AI 제작 이미지.

박 감독이 향하는 칸차나부리는 2025~2026시즌 태국 1부 리그에서 아쉽게 강등 당했다. 하지만 ▲1년 만의 재승격 ▲향후 5년 내 태국 최상위권 구단 도약 ▲부리람 유나이티드와 경쟁 가능한 전력 구축 ▲AFC 챔피언스리그(ACL) 진출 및 아시아 경쟁력 확보 등 명확한 로드맵을 제시해 박 감독의 마음을 사로잡는데 성공했다. 현재 칸차나부리는 한국 대표팀 출신 이정수 코치가 감독대행으로 팀을 이끌고 있다.

박 감독과 베트남의 인연도 이어진다. 칸차나부리를 이끌면서도 베트남 전지훈련 추진, 유소년 교류, 유망주 해외 진출 프로젝트 등 베트남 축구 발전에도 지속적으로 기여할 예정이다.

박 감독은 소속사를 통해 "그동안 베트남을 비롯해 여러 국가에서 제안이 있었지만, 태국행을 선택한 이유는 분명하다. 아직 아무도 완전히 성공하지 못한 길이기 때문"이라며 "칸차나부리가 제시한 장기적인 비전과 축구에 대한 진정성이 제 도전 정신을 다시 깨웠다. 한국 축구를 대표한다는 책임감을 가지고, 태국과 베트남, 나아가 아세안 축구를 연결하는 리더로서 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.