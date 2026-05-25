"여기 잘 생긴 오빠들 많아요" 논란에…김민전 "여학생 배려한 취지"

(대구=뉴스1) 공정식 기자 = 22일 오전 대구시교육청에서 열린 국회 교육위원회의 경북대, 강원대, 경북대병원, 강원대병원, 경북대치과병원, 강릉원주대치과병원에 대한 국정감사에서 김민전 국민의힘 의원이 질의하고 있다. 2025.10.22/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(대구=뉴스1) 공정식 기자

부산 북갑 국회의원 보궐선거 현장에서 더불어민주당에 이어 이번에는 국민의힘이 '오빠' 발언 논란에 휩싸였다.

25일 유튜브 채널 '김민전티브이(TV)'에서 생중계한 선거 유세 영상을 보면 김 의원은 이날 부산 북구 만덕동 일대에서 진행된 박민식 후보 지원을 위한 도보 유세를 벌였다.

이 과정에서 10대 초반으로 보이는 여학생들이 좁은 길목에서 지나가기를 망설이자 김 의원은 손을 흔들며 "안녕하세요, 여기 잘생긴 오빠들 많아요"라고 말했다. 이후 여학생들은 카메라를 들고 있던 남성 관계자가 "지나가, 괜찮아"라고 말하자 현장을 지나갔다.

관련 영상이 온라인을 통해 확산되면서 김 의원의 발언이 부적절한 것 아니냐는 논란이 이어졌다. 특히 미성년자로 보이는 여학생들을 상대로 '오빠'라는 표현을 사용한 점을 두고 비판이 제기됐다.

이에 대해 김 의원은 이날 SNS에 "동갑내기 동창을 '오빠'라고 부를 사람이 어디있나. 누구처럼 오빠라고 불러보라고 강요한 적이 없다"고 밝혔다. 이어 "유세 현장에서 20대로 보이는 유튜버, 청년들 사이에 끼어 여학생들이 지나가지 못하고 있길래 무서워 말고 편하게 지나가라는 뜻으로 건넨 말"이라고 해명했다.

앞서 지난 3일에는 정청래 더불어민주당 대표가 부산 북구 구포시장에서 하정우 후보와 시민들을 만나던 중 초등학교 1학년 여학생에게 "여기 정우 오빠, 오빠 해봐요"라고 말해 논란이 일었다. 논란이 커지자 정 대표와 하 후보는 해당 여학생과 부모에게 사과했다.