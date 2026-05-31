'멀티골 대폭발' 조규성, 고지대 체감 소감이 "입 바짝바짝 마르지만... 빨리 적응할 것"

홍명보호 공격수 조규성이 트리니다드토바고와의 평가전에서 멀티골을 터트리며 고지대 실전 감각을 끌어올렸다. 조규성은 후반 16분 교체 투입되어 후반 21분과 32분에 각각 헤더골과 논스톱 슈팅골을 기록하며 A매치 11, 12호골을 달성했다. 그는 고지대 환경에 대해 공이 빠르고 체력적으로 힘들며 입이 마른다고 언급했지만, 빨리 적응할 것이라고 밝혔다.

한국 축구대표팀 공격수 조규성. /사진=대한축구협회 제공

홍명보호 공격수 조규성(28·미트윌란)이 멀티골을 터트리며 고지대 실전 감각을 끌어 올렸다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 25위 한국은 31일 오전 10시(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티의 브리검영대(BYU) 사우스필드에서 열린 102위 트리니다드토바고와 평가전에서 손흥민과 조규성의 멀티골, 황희찬의 페널티킥(PK) 골을 묶어 5-0 완승했다.

벤치에서 시작한 조규성은 후반 16분 교체 투입돼 멀티골을 작성했다. 후반 21분 역습 상황에서 왼쪽 측면을 파고든 이동경이 크로스를 올렸고, 조규성이 훌쩍 뛰어올라 헤더로 마무리했다.

이 후반 32분 상대 골키퍼가 걷어낸 볼을 설영우가 바로 중앙으로 찔러줬고, 조규성이 정교한 논스톱 슈팅으로 연결해 골망을 갈랐다. 이로써 조규성은 A매치 11, 12호골을 터트렸다.

조규성이 팀 훈련에 집중하고 있다. /사진=대한축구협회 제공

경기 후 조규성은 중계 방송사 인터뷰를 통해 "다득점으로 승리하고 공격수들이 포인트를 기록할 수 있어 좋다"고 소감을 밝혔다.

홍명보호는 2026 북중미 월드컵 조별리그 1, 2차전 개최지인 멕시코 과달라하라(해발 1571m)를 대비해 해발 1460m인 솔트레이크시티에서 사전 캠프를 진행 중이다. 조규성은 낯선 고지대 환경에 대해 "아무래도 공이 평소보다 빠른 걸 체감했다"며 "체력적으로도 그렇고 선수들과도 입이 바짝바짝 마른다고 얘기했다. 빨리 적응할 것"이라고 설명했다.

대표팀은 오는 6월 4일 엘살바도르를 상대로 월드컵 전 마지막 실전 점검에 나선다. 조규성은 "엘살바도르전이 월드컵 전 마지막 평가전"이라며 "승리로 잘 마무리하고 월드컵에 좋은 모습으로 가겠다"고 각오를 다졌다.