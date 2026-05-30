"에스파 부르면 1억?" 학생회비 '영끌'...대학 축제 '아이돌 섭외' 전쟁

[편집자주] 대학 축제가 바뀌고 있다. 주인공은 학생에서 '아이돌'로 재편된 지 오래다. 섭외 경쟁으로 수억원대로 뛴 섭외비를 메우기 위해 캠퍼스 곳곳은 기업 홍보 부스로 채워진다. 학생증 거래와 암표도 횡행하고 있다. 대학 축제를 둘러싼 상업화 실태와 달라지는 캠퍼스 문화의 현재를 짚어봤다.

대학 축제 에스파 공연을 보기 위해 모인 학생들의 모습./사진=유튜브 캡쳐.

대학 축제의 '아이돌 섭외 경쟁'이 과열되고 있다. '라인업이 곧 학교 체급'이라는 분위기가 확산한 결과다. 일부 대학은 축제 예산의 절반 이상을 연예인 섭외에 쏟아붓는다. 유명 가수 섭외에 학생회비 대부분을 사용함에 따라 다른 행사나 학생 복지 증진에는 소홀할 수 밖에 없다는 지적이 나온다.

30일 머니투데이 취재를 종합하면 올해 주요 대학들의 축제 예산은 1억~4억원 수준으로 파악됐다. 이 가운데 연예인 섭외비 비중이 40~80% 정도 차지하는 것으로 나타났다. 대학 축제에 연예인 섭외비가 '억 단위'로 투입되는 셈이다.

서울 소재 A대학 총학생회 관계자는 "유명 연예인을 많이 부르다 보니 축제 예산의 80% 정도를 연예인 섭외비로 지출한다"고 말했다.

실제 서울 소재 B대학은 올해 축제 전체 예산 4억원 가운데 1억7000만원을 연예인 섭외에 편성했다. 또다른 서울 소재 C대학 역시 전체 예산 3억원 가운데 약 40%를 연예인 섭외에 썼다.

가수 출연료뿐 아니라 섭외 수수료 부담도 작지 않다. 대부분의 대학은 전문 대행업체를 통해 연예인 섭외를 진행한다. 일반적으로 대행 수수료는 섭외비의 10% 안팎으로 책정돼있다.

서울 소재 D대학 총학생회 관계자는 "대학가에서 섭외 대행사를 이용하는 것은 사실상 필수 절차"라며 "학생 수요조사를 토대로 원하는 연예인을 정한 뒤 조건이 맞는 대행사를 찾아다니기도 한다"고 설명했다.

섭외 대행업체 스타코리아에 따르면 올해 기준 연예인 섭외 단가는 △톱급 K팝 그룹(4세대 메인) 6500만~1억2000만원 △중견 K팝 그룹(3세대 정상권) 3500만~5500만원 △신인 K팝 그룹(데뷔 1~3년) 1200만~2500만원 수준이다.

업계 관계자는 "에스파 같은 인기 아이돌의 경우 기본 섭외비가 1억원을 넘는 경우가 많다"며 "다만 대학 축제는 학생 대상 행사라는 상징성과 홍보 효과를 고려해 일반 행사보다 30% 정도 할인해주는 경우도 있다"고 설명했다.

대학 축제 연예인 섭외 단가/그래픽=이지혜

"학생회비 90% 투입"…협찬 적으면 부담도 가중

학생 자치와 참여의 상징이었던 대학 축제가 '아이돌 라인업' 경쟁 구도로 바뀌면서 학생회비 대부분이 축제에만 쓰이고 있다는 분석이다.

대학 축제 예산은 △학교 부담의 교비 △재학생이 내는 학생회비 △기업 등으로부터 받는 협찬금 등으로 마련된다. 과거에는 졸업생이나 지역 상인 등의 외부 후원도 일부 있었지만 최근에는 비중이 크게 줄어든 것으로 알려졌다.

유명 가수 섭외 경쟁이 치열해질수록 학생회 부담도 커진다. 경기도 소재 E대학 총학생회 관계자는 "가용 예산이 많지 않아 1학기 학생회비의 90%를 학교 축제에 투입했다"며 "이월금과 예비비 등 남는 예산도 최대한 끌어 쓰고 있다"고 설명했다.

기업 협찬을 많이 유치한 대학은 상대적으로 학생회비 부담을 줄일 수 있었다. B대학 총학생회 관계자는 "올해 축제 예산에 학생회비는 4분의 1 수준인 800만원을 투입했고 기업 협찬으로 약 1억원을 확보했다"고 말했다.

기업 협찬이 많아지면 축제 상업화 우려도 커진다. 하지만 학생회는 학생들의 기대 수준을 외면하기 어렵다고 입을 모은다. C대학 총학생회 관계자는 "학생들 입장에선 학교에서 연예인을 볼 기회가 적다 보니 기대치가 높다"며 "적은 축제 예산을 가용하기 위해 최선을 다하지만 쉽지 않은 것이 사실"이라고 말했다.