3명 은퇴에도 제자들 선택 존중한 전주원 감독 "제2의 인생 응원, 남은 선수들에겐 기회"

여자프로농구 아산 우리은행은 비시즌에 김예진, 박혜미, 유승희, 편선우 등 4명의 선수가 은퇴하며 큰 변화를 맞았다. 전주원 신임 감독은 선수들의 은퇴 결정을 존중하며 제2의 인생을 응원했고, 남은 선수들에게는 이번 상황이 기회가 될 수 있다고 말했다. 전 감독은 현재 아시아쿼터 선수 영입을 시도하고 있으며, 부상 재활 중인 한엄지의 복귀를 기다리며 새로운 조합을 찾고 있다고 밝혔다.

전주원 아산 우리은행 감독. /사진=WKBL 제공

여자프로농구 아산 우리은행이 비시즌부터 큰 변화를 맞았다. 지난달 김예진(29)이 은퇴한 데 이어 박혜미(31), 유승희(32), 편선우(24)까지 한꺼번에 코트를 떠나기로 했다. 새 시즌을 준비하는 전주원(54) 우리은행 신임 감독에게는 분명 쉽지 않은 상황이다. 하지만 전 감독은 아쉬움보다 제자들의 선택을 먼저 존중했고, 이들의 제2의 인생을 응원했다.

전 감독은 1일 스타뉴스와 통화에서 "김예진은 이전부터 다른 일을 해보고 싶다고 했다. 박혜미도 올해까지만 뛰고 은퇴하겠다고 얘기한 상황이었다. 유승희는 무릎 수술을 세 차례나 받고 복귀했지만, 본인이 너무 어렵다고 하더라"고 아쉬워했다.

그럼에도 전 감독은 선수들의 결정을 존중했다. 그는 "하지만 이는 선수들의 결정이고, 그 결정을 존중해야 한다. 우리 욕심만 차릴 수는 없다"며 "본인들이 해보고 싶은 일이 있었을 것이고, 유승희의 경우 부상 때문에 어쩔 수 없는 부분도 있었다. 제2의 인생을 응원해주고 싶다"고 진심을 전했다.

우리은행은 전날(5월 31일) 구단 SNS를 통해 "박혜미, 유승희, 편선우가 선수 생활의 마침표를 찍는다"고 발표했다. 박혜미는 스타뉴스를 통해 "많은 생각을 한 끝에 은퇴를 결정했다"고 말했다. 유승희의 경우 십자인대파열 부상으로 3번이나 수술을 받았다. 편선우 역시 무릎 부상으로 힘들어 한 바 있다. 이에 앞서 지난 달에는 김예진이 자유계약선수(FA) 자격을 얻고도 은퇴를 선언했다.

박혜미(왼쪽)와 김예진. /사진=WKBL 제공

유승희(왼쪽). /사진=WKBL 제공

물론 고민은 있다. 우리은행에는 리그 최정상급 선수인 김단비(36)가 에이스로 활약 중이고, 이번 비시즌 'FA 최대어'였던 강이슬(32)도 합류했다. 하지만 선수층이 얇아진 만큼 긴 시즌을 끌고 가는 데 어려움이 생길 수 있다. 전 감독도 "농구는 5명이 하는 운동이고, 어느 정도 백업도 있어야 한다. 로테이션 부분이 걱정스럽다"고 솔직하게 털어놨다.

이어 전 감독은 "비시즌 전지훈련을 떠나겠지만, 그때 강이슬이 대표팀에 합류한다. 원래 있던 선수면 걱정이 없겠지만, 저도 처음이고 강이슬도 처음인 상황이다. 같이 준비하지 못해 그 부분이 우려스럽다"면서 "우선 강이슬이 없더라도 남은 선수들이 잘 맞춰놔야 할 것 같다. 우리도 맞지 않은 상태에서 강이슬이 합류하면 더 어려울 수 있다. 준비를 잘 해놓아야 한다. 그래야 강이슬이 들어오더라도 잘 흡수할 수 있다"고 강조했다.

전주원 감독(가운데). /사진=WKBL 제공

당장 추가 전력 보강은 생각하지 않고 있다. 전 감독은 "우선은 이대로 가야 할 것 같다"며 "다른 팀들도 트레이드나 선수 구성 등을 거의 끝마친 상태다. 우리도 이 멤버로 운영해보고, 부족한 부분이 있다면 이후 보강해 나가려고 한다. 우선은 지금 있는 선수들로 어떻게든 돌릴 생각"이라고 말했다.

그래도 우리은행은 아시아쿼터를 통해 일본 국적 선수 2명의 영입을 시도하고 있다. 포지션은 각각 2번과 3번이다. 이들이 합류한다면 외곽 로테이션에는 힘이 될 수 있다.

한엄지(28)는 부상으로 다음 시즌 도중 복귀를 목표로 재활 중이다. 한엄지 역시 내외곽 플레이가 모두 가능한 멀티 자원인 만큼, 돌아온다면 우리은행에 큰 힘이 될 수 있다. 다만 전 감독은 복귀를 서두르지 않겠다는 뜻을 분명히 했다.

전 감독은 "부상 선수들이 돌아오면 로테이션 가동 폭이 조금 더 넓어질 것 같다"면서도 "아직 정확한 복귀 시점은 알 수 없다. 재활 속도를 지켜보며 판단해야 한다. 절대 무리시키면 안 된다"고 설명했다.

강이슬. /사진=WKBL 제공

분명 우리은행은 쉽지 않은 상황을 맞았다. 하지만 전 감독은 위기 속에서도 긍정적인 부분을 찾고 있다. 그는 "이럴 때 또 다른 선수들이 기회를 받을 수도 있다"며 "현재 새로운 조합을 찾고 있다. 그 조합이 잘 맞아 돌아갔으면 하는 바람이다. 빨리 '원팀'이 됐으면 좋겠다"고 말했다.

그러면서 "새로운 분위기 속에서 새롭게 잘해보겠다"고 각오를 다졌다.