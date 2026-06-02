SKB, 30개 AI 에이전트 현장 적용 "네트워크 품질 관리 고도화"

AI 관제·진단 에이전트 'C-One'을 통해 네트워크 품질 모니터링 중인 SK브로드밴드 구성원들의 모습./사진=SK브로드밴드

SK브로드밴드가 AI 에이전트 'C-One'으로 네트워크 품질 관리를 혁신한다고 2일 밝혔다.

C-One은 고객경험지표(CEI)를 기반으로 AI가 유선 네트워크 이상 징후를 자동 탐지하고 원인과 점검 우선순위를 식별하는 에이전트다. 점검이 필요한 지점을 찾아 보고서를 자동 생성, 담당자에게 발송한다.

예컨대 서울 강남 권역 네트워크 담당자는 C-One 대시보드에서 인터넷 품질 평균 점수, 최근 장애 신고 건수 등을 한눈에 확인할 수 있다. 지역·건물 단위 우선 조치 대상도 지도상에 직관적으로 표시된다. 해당 건물을 선택해 'AI 분석'을 실행하면 AI가 품질 점수 변화·불편 신고 현황·광 신호 세기 등 이상 징후를 종합 분석해 문제 구간을 좁혀주고, 장비 원격 리셋이나 광선로 현장 점검 등 조치방안까지 제시한다.

SK브로드밴드는 C-One을 장애 탐지부터 처리·복구까지 AI가 스스로 수행하는 '자율 복구 에이전트'로 고도화할 계획이다.

C-One는 네트워크 데이터 분석 및 코딩 지원 기능을 갖춘 '플레이그라운드(Playground)' 플랫폼으로 개발됐다. 플레이그라운드 덕분에 기존 두 달 이상 걸리던 개발환경 구축이 단 5분으로 줄었다. 플레이그라운드로 개발 및 운영 중인 AI 앱은 약 600여개에 달하며, 이 중 30여개 AI 에이전트가 현장에 적용됐다.

성진수 SK브로드밴드 Network센터장은 "구성원 스스로 AI 에이전트를 만들고 현장에 적용하면서 일하는 방식이 근본적으로 바뀌고 있다"며 "AI 개발 문화를 더욱 확산해 네트워크 품질을 지속해서 높여 나가겠다"고 말했다.