"이번엔 LG·현대차" 젠슨 황, 깐부회동→'2차' 간다...흥 오른 피지컬 AI株

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젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자) 방한을 앞두고 협력 기대감에 피지컬 AI(인공지능)와 휴머노이드 관련 주들이 동반 상승세다.

1일 오전 9시19분 현재 LG전자(372,000원 ▲79,000 +26.96%)는 전 거래일 대비 7만3500원(25.09%) 오른 36만6500원에 거래 중이다.

로보티즈(409,000원 ▲83,500 +25.65%)(16.44%), LG이노텍(1,533,000원 ▲75,000 +5.14%)(11.52%), 포스코DX(35,950원 ▲3,500 +10.79%)(10.94%), 레인보우로보틱스(787,000원 ▲85,000 +12.11%)(10.68%), 크라우드웍스(3,025원 ▲480 +18.86%)(5.11%), 현대오토에버(951,000원 ▲20,000 +2.15%)(4.62%), 이랜시스(6,700원 ▲210 +3.24%)(4.16%), 현대차(740,000원 ▲17,000 +2.35%)(3.32%) 등도 뛰고 있다.

황 CEO는 이번 주 GTC 타이베이 2026 주요 일정을 마친 후 한국을 방문해 현대차, LG, 네이버, SK 등과 만날 것으로 알려졌다. 이에 피지컬 AI 분야 협력 기대감이 커지면서 관련 주들이 상승 중이다.