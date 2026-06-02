'월드컵 낙마' 조유민, 끝내 눈물 "대표팀 불행, 내가 다 안고 가겠다"... 귀국해 '치료 전념'

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 출전이 무산된 축구대표팀 수비수 조유민이 뜨거운 눈물을 흘렸다. 조유민은 트리니다드토바고와의 평가전에서 오른쪽 발목을 삐끗해 오른쪽 발바닥 족저근막 부분 파열로 전치 8주 진단을 받았다. 그는 대표팀의 불행을 자신이 다 안고 가겠다며 동료들에게 부상 없이 월드컵에서 좋은 성적을 이루고 오기를 응원했다.

동료들과 작별 인사하는 조유민의 모습. /사진=인사이드캠 영상 갈무리

갑작스러운 부상으로 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 출전이 무산된 한국 축구대표팀 수비수 조유민(30·샤르자)이 결국 뜨거운 눈물을 흘렸다.

대한축구협회는 2일 영상 콘텐츠인 '인사이드캠'을 통해 홍명보호에서 하차한 조유민의 작별 인사 현장을 공개했다.

앞서 조유민은 지난달 31일 미국 유타주에서 치러진 트리니다드토바고와의 평가전(5-0 승)에서 스리백 한 축으로 선발 출전했지만 후반 9분 만에 그라운드에 주저앉았다. 상대 돌파를 저지하려 달리던 중 오른쪽 발목을 삐끗했고, 스스로 몸에 이상을 감지하고 멈춰 선 뒤 벤치에 신호를 보냈다. 결국 조유민은 박진섭과 교체됐고 스태프에 업혀 라커룸으로 향했다.

검진 결과 오른쪽 발바닥 족저근막 부분 파열로 전치 8주 진단을 받았다. 월드컵 출전 꿈이 좌절된 조유민은 대표팀에서 소집 해제돼 귀국 후 치료와 재활에 전념할 예정이다.

스태프에 업혀 나오는 조유민(가운데)의 모습. /사진=대한축구협회 제공

영상 속 조유민은 목발에 의지한 채 홍명보 감독과 동료들에게 작별을 고하며 끝내 참았던 눈물을 터뜨렸다. 이어 동료들과 일일이 포옹하며 아쉬움을 달랬다.

그는 "팀에 어떻게든 도움이 되고 싶었는데 그러지 못해서 미안하고 또 먼저 떠나게 돼 죄송하다"며 무거운 마음을 전했다.

이어 "내가 팀에 오는 안 좋은 불행들은 다 가지고 한국으로 가고, 준비했던 간절함만 두고 갈 테니 더 이상 아무도 부상 없이 월드컵에서 꼭 좋은 모습과 좋은 성적을 이루고 오길 진심으로 응원하겠다"고 진심 어린 응원을 남겼다.

한편 조유민이 빠진 중앙 수비진의 공백은 '젊은 피' 조위제(25·전북현대)가 대체 발탁됐다.