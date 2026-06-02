부산 KCC, 6월 7일 사직체육관서 '챔프전 우승 기념 팬 페스타' 개최→3일 일반 예매 개시

부산 KCC 이지스 프로농구단이 6월 7일 오후 2시 부산 사직실내체육관에서 2025-2026시즌 챔피언결정전 우승 기념 '팬 페스타'를 개최한다고 2일 밝혔다. 이번 행사는 시즌 내내 뜨거운 성원을 보내준 팬들에게 감사의 마음을 전하고 우승의 기쁨을 함께 만끽하기 위해 마련됐다. 행사 당일에는 팬 참여형 레크리에이션, 공식 우승 세레머니, 선수단과의 하이파이브 등 다채로운 이벤트가 펼쳐질 예정이다.

주장 최준용과 KCC선수들이 13일 고양체육관에서 열린 LG전자 2025-2026 프로농구 챔피언결정전 고양소노와 부산KCC 5차전에서 승리하며 우승한 후 자축하고 있다.. 2026.05.13. /사진=강영조 cameratalks@

주장 최준용과 KCC선수들이 13일 고양체육관에서 열린 LG전자 2025-2026 프로농구 챔피언결정전 고양소노와 부산KCC 5차전에서 승리하며 우승한 후 자축하고 있다.. 2026.05.13. /사진=강영조 cameratalks@

부산 KCC 이지스 프로농구단이 2025-2026시즌 챔피언결정전 우승의 감동을 팬들과 다시 한번 나눈다.

부산 KCC는 오는 7일 오후 2시 부산 사직실내체육관에서 2025-2026시즌 챔피언결정전 우승 기념 '팬 페스타'를 개최한다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 시즌 내내 뜨거운 성원을 보내준 팬들에게 감사의 마음을 전하고, 우승의 기쁨을 함께 만끽하기 위해 마련됐다. 행사 당일에는 선수단과 팬들이 한자리에서 직접 소통할 수 있는 팬 참여형 레크리에이션을 비롯해 공식 우승 세레머니, 선수단과의 하이파이브 등 다채롭고 풍성한 이벤트가 펼쳐질 예정이다.

행사 참가 신청은 KBL 통합 홈페이지 및 KBL 앱을 통해 이벤트권 예매 방식으로 진행된다.

우선 멤버십 회원을 대상으로 한 선예매는 6월 2일 오후 12시부터 시작되며, 일반 예매는 이튿날인 6월 3일 오후 12시부터 오픈된다. 부산 KCC 구단 관계자는 "선수단과 팬이 하나 되어 이뤄낸 값진 우승인 만큼, 이번 팬 페스타를 통해 평생 잊지 못할 즐거운 추억을 선사할 계획"이라고 전했다.

한편, 이번 우승 기념 '팬 페스타'와 관련한 타임테이블 등 보다 자세한 내용은 부산 KCC 이지스 공식 홈페이지 및 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.