한화-두산, 연장 11회에만 2점씩 주고받은 끝에 3-3 '진땀 무승부' [잠실 현장리뷰]

두산 베어스와 한화 이글스가 연장 11회까지 가는 혈투 끝에 3-3 무승부를 기록했다. 한화는 3회초 심우준의 득점으로 선취점을 올렸고, 두산은 5회 조수행과 손아섭의 활약으로 1-1 동점을 만들었다. 연장 11회초 한화가 이진영의 2타점 적시타로 3-1로 앞서갔으나, 연장 11회말 두산 양의지의 솔로포와 박찬호의 적시 3루타로 3-3 동점을 만들며 경기가 종료됐다.

3일 한화 이글스 심우준의 송구 모습. /사진=한화 이글스 제공

3일 두산 베어스 박찬호의 타격 모습. /사진=두산 베어스 제공

두산 베어스와 한화 이글스가 연장 11회까지 가는 혈투 끝에 끝내 승부를 가르지 못했다.

두산은 3일 서울 잠실야구장에서 펼쳐진 한화와 2026 신한 SOL KBO 리그 정규시즌 홈경기에서 3-3 무승부를 거뒀다.

이 무승부로 두산은 26승 2무 28패를 마크했다. 두산은 단독 6위 자리를 유지했다. 반면 한화는 올 시즌 첫 무승부와 함께 27승 1무 26패를 기록했다. 리그 순위는 단독 5위. 한화와 두산의 승차는 1.5경기다.

이날 두산은 박찬호(유격수), 손아섭(좌익수), 박지훈(1루수), 카메론(우익수), 안재석(3루수), 양의지(지명타자), 강승호(2루수), 윤준호(포수), 조수행(중견수) 순으로 선발 라인업을 짰다. 선발 투수는 박신지였다.

이에 맞서 한화는 김태연(1루수), 페라자(우익수), 문현빈(좌익수), 강백호(지명타자), 노시환(3루수), 허인서(포수), 이도윤(2루수), 이원석(중견수), 심우준(유격수) 순으로 선발 타순을 꾸렸다. 선발 투수는 왕옌청이었다.

선취점은 3회초 한화가 뽑았다. 선두타자 심우준이 좌익선상 안쪽에 떨어지는 2루타로 출루한 뒤 김태연의 우중간 안타 때 3루에 안착했다. 이어 페라자가 2루수 앞 병살타를 기록했지만, 이 사이 3루 주자 심우준이 홈을 밟았다.

한화 선발 왕옌청의 호투에 눌려있던 두산은 5회 첫 득점을 올리며 승부를 원점으로 돌렸다. 1사 후 조수행이 중전 안타로 출루한 뒤 박찬호의 우익수 파울플라이 아웃 때 태그업, 2루에 갔다. 이어 손아섭이 중전 적시타를 작렬시키며 1-1을 만들었다.

이날 양 팀 선발 투수는 자신의 몫을 다했다. 박신지는 3이닝(총 50구) 4피안타 1탈삼진 무4사구 1실점(1자책)을 기록한 뒤 마운드를 내려갔다. 왕옌청은 5이닝 7피안타 4탈삼진 무4사구 1실점(1자책)을 마크한 뒤 승패 없이 자신의 투구를 마쳤다.

이후 두 팀은 9회까지 상대 불펜진 공략에 실패, 승부는 연장으로 돌입했다.

한화는 연장 11회초 재차 균형을 깨트렸다. 바뀐 투수 최지강을 상대로 강백호가 유격수 깊숙한 방면 내야 안타로 출루한 뒤 후속 노시환이 몸에 맞는 볼로 출루했다. 여기서 투수는 박정수로 교체됐다. 대타 황영묵의 희생번트로 1사 2, 3루 기회를 잡은 한화. 이도윤을 자동 고의 4구로 거르며 만루책을 택한 두산. 다음 타석에 들어선 대타 최인호가 1루 땅볼 아웃에 그쳤지만, 후속 이진영이 2타점 좌전 적시타를 작렬시키며 3-1을 만들었다.

그러나 승부는 끝날 때까지 끝난 게 아니었다. 연장 11회말. 두산의 마지막 공격. 선두타자 양의지가 좌월 솔로포를 터트렸다. 이제 점수는 3-2, 한 점 차로 좁혀졌다. 이어 1사 후 정수빈이 좌중간 2루타로 출루한 뒤 조수행의 1루 땅볼 때 3루까지 갔다. 다음 타석에 들어선 박찬호가 우익선상 안쪽으로 절묘하게 떨어지는 적시 3루타를 터트리며 승부를 3-3 원점으로 돌렸다. 다음 타자 대타 김인태가 박준영을 상대해 헛스윙 삼진으로 물러나며 결국 경기는 3-3 무승부로 마무리됐다.