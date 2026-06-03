'오태곤 끝내기 희생타'로 SSG 역전승…13연패 탈출

프로야구 SSG 랜더스 오태곤이 3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2026 신한 쏠 KBO리그 키움 히어로즈전 9회 끝내기 희생플라이를 친 뒤 기뻐하고 있다. (사진=SSG 랜더스 제공) /사진=뉴시스

프로야구 SSG 랜더스가 키움 히어로즈를 잡고 13연패에서 벗어났다.

SSG는 3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 키움과 2026 신한SOL KBO리그 홈 경기에서 4-4로 맞선 9회말 오태곤의 개인 통산 첫 번째 끝내기 희생플라이에 힘입어 5-4로 이겼다.

지난달 17일 인천 LG 트윈스전부터 전날 키움전까지 13연패를 당한 SSG는 극적인 승리로 모처럼 웃었다. 시즌 23승(1무31패)을 기록한 SSG는 8위 자리를 지켰다.

최정과 기예르모 에레디아도 나란히 홈런을 치고 타점 2개씩을 기하며 승리에 힘을 보탰다. 끝내기 희생타 포함 4타수 2안타 1타점 1득점으로 연패 탈출에 앞장선 오태곤은 중계방송사 인터뷰에서 눈시울을 붉히기도 했다.

선발투수 백승건이 1이닝(2실점) 만에 교체됐으나 SSG 불펜은 3회부터 무실점으로 버텨 뒤집기의 발판을 놓았다. 9회초 2사 만루 위기를 막은 조병현은 승리투수가 됐다.

경기 후 이숭용 감독은 고개를 숙였다. "긴 연패로 팬분들께 실망을 드려 죄송하다"며 "또 연패 중에도 응원을 보내주신 팬들께 감사드린다"고 말했다.

이 감독은 "무거운 분위기 속에서도 어떻게든 연패를 끊어내고자 하는 선수들의 강한 의지가 끝까지 집중력을 유지하게 했다"며 "아직 시즌이 많이 남아 있으니 코칭스태프, 선수, 프런트가 하나가 돼 매 경기 최선을 다하겠다"고 밝혔다.