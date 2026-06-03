프로야구, 역대 최소 경기 500만명 돌파…홈 관중 1위 구단은?

어린이날인 5일 오후 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 프로야구 '2026 신한은행 SOL KBO리그' 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기, 매진이 된 가운데 야구팬들이 열정적인 응원을 펼치고 있다./사진=뉴스1 /사진=(서울=뉴스1) 김진환 기자

'2026 신한 SOL KBO 리그'가 역대 최소 경기인 275경기 만에 500만 관중을 돌파했다.

KBO는 3일 열린 잠실, 대구, 문학, 광주, 수원 경기에 총 10만5441명이 입장하며 500만 관중을 달성했다고 밝혔다. 3년 연속 1000만 관중 돌파와 역대 최다 관중 기록 경신에 대한 기대감이 커지고 있다

이날 누적 관중 504만1891명을 기록한 KBO 리그는 역대 최소 경기인 275경기 만에 500만 관중을 넘어섰다. 지난해 세운 역대 최소 500만 관중 돌파 기록을 19경기를 줄였다.

KBO 리그는 앞선 100만 관중 돌파부터 이번 500만 관중 돌파까지 연속해서 역대 최소 경기 기록을 갈아치우고 있다. 1231만2519명으로 역대 최다 관중 신기록을 세웠던 지난해보다 빠른 속도로 관중을 동원하는 중이다.

400만 관중에서 500만 관중에 이르는 속도도 빨랐다. 400만 관중을 돌파했던 지난 5월 21일이후 13일 만에 500만 관중을 기록했다. 이날 경기까지 평균 관중은 1만8334명으로 지난해 같은 경기 수 대비 약 9% 증가했다.

구단별로는 LG가 68만7060명의 팬을 불러모아 홈 관중 1위를 달리고 있다. 삼성이 66만6949명, 두산이 60만4041명으로 뒤를 이어 총 3개 구단이 60만 관중을 넘어섰다. 이어 롯데 51만5079명, SSG 48만248명 순이다.

KT는 지난해 같은 기간 대비 26% 증가한 41만4626명의 관중을 기록해 가장 높은 관중 증가율을 보이고 있다. 뒤이어 키움이 지난해 대비 17%, NC가 16%의 증가율로 각각 38만2673명, 33만8809명의 관중을 불러 모으는 중이다.

평균 관중은 LG가 2만3692명으로 1위를 기록했고, 삼성이 2만2998명으로 2위에 올랐다. 이어 두산이 2만2372명, 롯데가 2만603명으로 4개 구단이 2만명 넘는 평균 관중을 기록하고 있다.

매진 세례도 이어지고 있다. 총 275경기 중 60%에 달하는 165경기가 매진됐다. 리그 평균 좌석점유율은 89.1%다. LG와 한화가 26회로 가장 많은 만원관중을 기록했고, 삼성이 23회로 뒤를 이었다. LG와 한화는 좌석 점유율에서도 99.8%로 공동 1위를 기록했고, 삼성과 두산이 각각 99.2%, 94.2%를 기록했다.