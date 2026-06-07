'안세영 2주 연속 우승 해냈다' 日 야마구치 2-0 완파, 인도네시아 오픈 '2연패'

배드민턴 여자 단식 '세계 1위' 안세영(삼성생명)이 2주 연속 세계 정상에 올랐다.
안세영은 7일 오후 4시(한국시간) 인도네시아 자카르타에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼1000 인도네시아 오픈 결승에서 일본의 야마구치 아카네(3위)를 2-0(23-22, 21-12)으로 완파했다.
지난주 싱가포르 오픈에서도 야마구치를 결승에서 꺾고 우승을 차지했던 안세영은 곧바로 이어진 인도네시아 오픈마저 정상에 오르면서 2주 연속 우승 금자탑을 쌓았다.
2021년 처음 우승을 차지한 뒤 지난해 정상에 올랐던 인도네시아 오픈에선 대회 2연패이자 개인 통산 3번째 우승을 차지했다.
전날 천위페이(4위·중국)와 1시간 18분 혈투를 펼치고 결승에 오른 안세영은 체력적인 부담에도 집중력을 잃지 않았다.
1게임 초반 한때 4-8까지 밀리며 흔들리는 듯 보였지만, 안세영은 5연속 득점에 성공하며 승부를 뒤집은 뒤 역전에 역전을 거듭하는 치열한 승부를 펼쳤다.
안세영은 20-18로 앞선 상황에서 게임 포인트 상황에서 듀스를 허용하며 잠시 흔들렸으나, 야마구치가 꼼짝도 못한 직선 공격으로 균형을 깨트린 데 이어 게임 포인트를 잇따라 따내며 기선 제압에 성공했다.
기세가 오른 안세영은 2게임에서도 4-5로 뒤지다 두 차례 3연속 득점에 성공하며 11-8까지 격차를 벌렸다. 인터벌 이엔 내리 2점을 따내며 승기를 잡은 안세영은 그야말로 거침없이 야마구치를 몰아치며 16-9까지 격차를 벌렸다.
야마구치가 뒤늦게 반격에 나섰지만, 우승을 눈앞에 둔 '세계 최강' 안세영의 집중력은 흔들리지 않았다. 결국 2게임을 21-12로 여유있게 따낸 안세영은 우승을 확정한 뒤 포효했다.