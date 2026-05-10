정부, 원유 수급·금융지원 상황 점검…"석유수입기업 적극 지원"

재정경제부가 중동 전쟁으로 어려움을 겪고 있는 석유수입기업들과 만나 원유 수급 상황 및 금융지원 현황 등을 점검했다.

재정부는 지난 8일 문지성 국제경제관리관 주재로 '제2차 석유수입기업 금융지원 점검회의'를 열었다고 10일 밝혔다.

이번 점검회의는 지난 1차 회의(4월8일 개최)에서 언급된 석유수입기업들의 건의사항 조치결과를 공유하고, 원유 수급 상황 및 금융지원 상황, 추가 애로사항을 듣기 위해 마련됐다. 한국수출입은행, 한국석유공사를 비롯해 SK에너지, S-Oil, HD현대오일뱅크 관계자 등이 참석했다.

참석 기업들은 △자금 조달 여건 개선 △수입처 다변화 지원 △세금 납부 유예 및 세제지원 △정부 비축유 공급 확대 등을 건의했다.

문 관리관은 "중동 전쟁 상황의 변동성이 매우 커 상황을 면밀히 점검할 필요가 있다"며 "중동 산유국들의 원유 수출 어려움, UAE(아랍에미리트)의 석유수출국기구(OPEC) 탈퇴 등 불확실성이 여전한 상황"이라고 진단했다.

그러면서 "수출입은행이 중동전쟁으로 어려운 우리 기업들을 적극 지원할 계획"이라며 "에너지 안보를 위한 공급망 구조 재편 과정에서 정부의 역할에 대해 관계기관과 심도있게 검토하겠다"고 강조했다.