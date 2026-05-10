새마을금고·신협도 '보탬e 카드' 사용 가능…지방보조금 관리 강화

행정안전부가 지방보조금 집행의 투명성을 높이고 현장 사업자의 편의를 개선하기 위해 '보탬e(지방보조금통합관리망) 전용카드' 사용 범위를 대폭 확대한다.

행안부는 기존 시중은행 중심으로 운영되던 보탬e 전용카드를 새마을금고와 신협, 수협 등 지역 밀착형 금융기관까지 확대한다고 10일 밝혔다. 이에 따라 지방보조사업자들은 전국 어디서나 보다 편리하게 동일한 방식으로 시스템을 이용할 수 있게 된다.

보탬e는 지방보조금의 신청부터 집행, 정산까지 전 과정을 통합 관리하는 시스템이다. 정부는 종이 영수증과 수기 방식에 의존하던 기존 보조금 관리 체계를 디지털 기반으로 전환하기 위해 2024년부터 시스템을 본격 운영해왔다.

특히 물품 구매나 용역비 지급 등 반복적으로 발생하는 소액 지출을 전용 카드로 처리하면서 결제 내역이 자동 기록되도록 해 증빙 절차를 간소화했다. 이에 따라 현장 실무자의 행정 부담도 크게 줄었다는 평가다.

현재는 12개 금융기관에서 전용 계좌와 전용카드 서비스를 제공하고 있으며, 새마을금고·신협·수협 등 지역 금융기관도 올해 4월부터 카드 결제 기능을 지원할 수 있도록 시스템 연계를 마쳤다.

행안부는 이번 조치가 단순한 이용 편의 확대를 넘어 지방보조금 집행의 투명성과 책임성을 강화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 카드 사용 내역이 시스템에 자동 기록되면서 집행 과정의 오류를 줄이고, 결제 흐름을 실시간으로 점검할 수 있기 때문이다.

특히 그동안 반복적으로 지적돼 온 지방보조금 부정수급 문제를 예방하는 데에도 도움이 될 것으로 보인다. 정부는 카드 사용 내역과 자금 흐름을 실시간으로 모니터링해 보조금이 사업 목적에 맞게 집행되고 있는지 지속적으로 점검한다는 방침이다.

송경주 행안부 지방재정경제실장은 "이번 보탬e 전용카드 확대는 사업 현장의 불편을 줄이는 동시에 지방보조금 집행의 투명성과 효율성을 높이는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 현장에서 체감할 수 있는 다양한 결제 수단과 편리한 시스템을 지속적으로 마련해 나가겠다"고 밝혔다.