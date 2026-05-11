SM 장철혁·탁영준 대표, 美 빌보드 '2026 인디 파워 플레이어스' 선정

(왼쪽부터) SM 탁영준, 장철혁 공동 대표/사진제공=SM

에스엠(91,700원 ▼1,800 -1.93%)엔터테인먼트(이하 SM) 장철혁·탁영준 공동대표가 미국 음악 전문 매체 빌보드가 선정한 '2026 인디 파워 플레이어스(2026 Indie Power Players)' 리스트에 나란히 이름을 올렸다.

빌보드는 지난 8일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 올해의 '인디 파워 플레이어스' 명단을 발표하며 SM의 두 공동대표를 포함했다. 이로써 탁영준 공동대표는 2022년부터 5년 연속, 장철혁 공동대표는 2024년부터 3년 연속 해당 리스트에 선정되며 글로벌 음악 산업 내 영향력을 재확인했다.

'인디 파워 플레이어스'는 빌보드가 2017년부터 매년 미국의 3대 메이저 레이블로 불리는 유니버설 뮤직 그룹, 소니 뮤직 엔터테인먼트, 워너 뮤직 그룹 외에 전 세계 음악 시장에서 독자적인 성과를 이뤄낸 레이블 및 유통사의 리더를 선정해 발표하는 리스트다.

장철혁 공동대표는 "올초 'SM 넥스트9(NEXT) 3.0' 전략을 발표하며 조직 내 크리에이티브 역량을 한층 끌어올리기 위한 다양한 시도와 변화를 추진하고 있다"며 "SM이 앞으로도 새로운 트렌드를 지속적으로 만들어가고 발전시켜 나간다면, 더 폭넓은 글로벌 팬층과 공감할 수 있을 것"이라고 말했다.

탁영준 공동대표는 "최근 아티스트 콘텐츠는 팬들에게 어떤 경험을 전달해 줄 것인가가 더 중요해졌기 때문에 음악은 물론 팬들이 콘텐츠를 소비하고 머무는 공간까지 확장해, 일관된 스토리와 경험을 전달할 수 있도록 많은 노력을 기울이고 있다"며 팬커뮤니티를 중심으로 확산되고 있는 경험소비 트렌드에 주목했다.

한편, 장철혁·탁영준 공동대표는 앞서 지난 3월 빌보드 '2026 글로벌 파워 플레이어스(2026 Global Power Players)'에도 선정된 바 있다.

SM은 1분기 연결 기준 매출 2791억원, 영업이익 386억원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 각각 20.6%, 18.5% 증가했다. 핵심 IP(지식재산권)의 음반 판매량 증가와 공연 규모 확대에 따른 콘서트 매출 성장, MD(굿즈)·라이선싱 부문의 성장과 디어유 연결 편입 효과, 주요 종속법인의 매출 확대가 반영됐다.