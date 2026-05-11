"8천피 얼마 안남았다" 불뿜은 코스피…증시 시총 사상 첫 7000조 돌파

(서울=뉴스1) 임지훈 인턴기자 = 코스피가 개장 직후 7800선을 넘어서며 매수 사이드카가 발동한 11일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 227.31포인트(3.70%) 오른 7775.31에, 코스닥은 5.16포인트(0.43%) 상승한 1212.88에 거래를 시작했다. 원·달러 환율은 전 거래일 주간 거래 종가보다 5.7원 내린 1466.0원에 출발했다. 2026.5.11/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 임지훈 인턴기자

코스피가 5거래일 연속 종가 기준 사상 최고치를 경신했다. 삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%)와 SK하이닉스(1,819,000원 ▼151,000 -7.66%)가 각각 28만원과 180만원을 돌파하며 질주한 덕분이다. 이에 코스피와 코스닥을 합친 국내증시 시가총액은 사상 처음으로 7000조를 넘어섰다.

11일 코스피는 전 거래일 대비 324.24포인트(4.32%) 오른 7822.24를 기록했다. 이날 상승 출발한 코스피는 장 초반 7800선을 돌파했고, 이에 오전 9시29분 코스피 매수 사이드카가 발동했다. 올해 8번째 매수 사이드카다. 코스피는 오후 들어 7899.32까지 오르며 7900선 돌파를 시도하기도 했다.

코스피 시장(한국거래소 기준)에서 개인 투자자와 기관 투자자가 각각 2조8712억원과 6239억원을 순매수했다. 외국인이 3조5100억원 순매도했다.

코스피 업종 중 전기·전자는 6.87% 강세 마감했다. 제조는 5.34% 뛰었고, 운송장비·부품은 4.15%, 유통은 3.15% 올랐다. 반면, 오락·문화, 운송·창고, 전기·가스, 부동산 등은 2% 이상 하락했다.

이날도 코스피 시가총액 1,2위인 삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%)와 SK하이닉스(1,819,000원 ▼151,000 -7.66%)가 증시를 이끌었다. 특히 SK하이닉스는 전 거래일 대비 19만4000원(11.51%) 오른 188만원에 마감했다. 장 중 194만9000원까지 오르며 사상 최고가를 새로 썼다. 삼성전자는 1만7000원(6.33%) 오른 28만5500원에 거래를 마쳤다. 장중 28만8500원까지 오르며 사상 최고가를 경신했다.

SK하이닉스 지분을 보유한 SK스퀘어(1,098,000원 ▼73,000 -6.23%)도 8.11% 올랐다. 삼성물산(396,500원 ▼45,500 -10.29%)도 6.98% 상승했다. 반면, LG에너지솔루션(417,000원 ▼25,000 -5.66%)과 두산에너빌리티(110,800원 ▼6,300 -5.38%)는 1% 이상 하락했다.

이경민 대신증권 연구원은 "코스피는 대형 반도체주 중심 쏠림 현상이 심화되는 가운데, 상승 추세를 이어가며 5거래일 연속 상승했다"며 "AI(인공지능) 인프라 투자 사이클에 따른 반도체의 이익 상향 모멘텀이 상방 압력으로 작용했다"고 분석했다.

코스닥은 전 거래일 대비 0.38포인트(0.03%) 내린 1207.34를 기록했다.

코스닥 시장에서 기관이 1638억원 순매도했다. 개인과 외국인이 각각 853억원과 1061억원 순매수했다.

코스닥 업종 중 섬유·의류은 5.4% 하락했다. 건설과 출판매체는 각각 4.04%와 3.04% 미끄러졌다. 오락·문화, 종이·목재, 일반서비스 등은 2% 이상 내림세를 보였다. 반면, 기계·장비는 3.87% 올랐고, 의료·정밀기기도 1.11% 뛰었다.

코스닥 시총 상위 종목 중 에코프로비엠(190,500원 ▼18,500 -8.85%)과 에코프로(129,200원 ▼13,100 -9.21%)는 각각 6.53%와 5.55% 하락했다. 알테오젠(369,000원 ▼16,000 -4.16%)도 4.55% 주가가 내려갔다. 대한광통신(23,000원 ▼1,750 -7.07%)은 25.06% 급등했다. 레인보우로보틱스(810,000원 ▼31,000 -3.69%)와 로보티즈(328,500원 ▼12,500 -3.67%)도 10% 이상 뛰었다.

이날 코스피와 코스닥 시가총액은 각각 6820조8105억원과 600조3991억원으로, 총 7421조2096억원을 기록했다. 한국증시 시가총액 합이 7000조를 넘어선 것은 이번이 처음이다.

이날 원/달러 환율은 전 거래일 대비 0.7원 오른 1472.4원(오후 3시30분 종가 기준)을 기록했다.