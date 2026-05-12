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[적중! 대박 예감] '컨텍, 고영' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

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[적중! 대박 예감] '컨텍, 고영' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

강상구 MTN PD
2026.05.12 06:38
박소운 전문가는 'AI 실적장세 2막, 시총 빅4 집중'을 내일장 프리뷰로 제시하며 로봇 양산과 반도체 섹터에 주목했다. 박소운의 시그널 공략주로는 컨텍(451760)을 추천했는데, 컨텍은 글로벌 네트워크 10개 이상을 보유한 지상국 운영사로 아시아 유일 민간 우주 지상국 네트워크를 보유하고 있다. 또한 AP위성 지분 약 25% 인수를 통해 최대주주에 등극하며 우주 산업 밸류 체인 수직계열화를 추진했고, 작년 대규모 수주로 올해 실적 턴어라운드가 기대된다고 밝혔다.

▶▶▶ 박소운 내일장 프리뷰

'AI 실적장세 2막, 시총 빅4 집중'

▶ 박소운의 내일장 주도섹터를 잡아라

-로봇 양산 현실로, K-밸류체인 주목

-반도체, 숫자로 증명하니 의심→ 확신

▶ 박소운의 시그널 공략주

'컨텍(18,450원 ▼560 -2.95%)(451760)'

글로벌 네트워크 10개 이상 보유한 지상국 운영사

아시아 유일 민간 우주 지상국 네트워크 보유

위성 데이터 수신부터 AI 분석까지 종합 서비스

AP위성 지분 약 25% 인수 통해 최대주주 등극

우주 산업 밸류 체인 수직계열화 위한 인수합병

작년 대규모 수주로 올해 실적 턴어라운드 기대

▶▶▶ 내일장 시초가 공략주

▶최명장 어드바이저

시초가 공략주 [원익IPS(114,700원 ▼12,700 -9.97%)] 일일 수익률 5.2% 달성

▶▶▶ 급등왕의 1급 기밀 수익 파일 <주도주 선점 기법>

▶ 급등왕의 1급 기밀 시장 전략 <코스피 신고가 행진>

▶ 급등왕의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3

<삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%)(005930)>

AI 반도체 수요 폭증, 실적 호조세 지속

AI 반도체 시대, 첨단 파운드리 경쟁력 재부각

코스피 AI 랠리 핵심 대장주 역할

최근 외국인 3거래일 연속 대량 순매도 예의주시

<대한광통신(23,000원 ▼1,750 -7.07%)(010170)>

AI 데이터센터 확대로 광통신 테마 초강세

외국인·기관 동반 순매수 긍정적

▶ 급등왕의 1급 기밀 탑픽 종목 <모베이스전자(4,650원 ▼550 -10.58%)(012860)>

전자 및 전장 부품 생산, 업계 선두 주자

차세대 로봇 핵심 부품 그리퍼(로봇손) 개발

AI 기반 차량 제어 기술 개발 본격 추진 중

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