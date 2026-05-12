[적중! 대박 예감] '컨텍, 고영' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

▶▶▶ 박소운 내일장 프리뷰
'AI 실적장세 2막, 시총 빅4 집중'
▶ 박소운의 내일장 주도섹터를 잡아라
-로봇 양산 현실로, K-밸류체인 주목
-반도체, 숫자로 증명하니 의심→ 확신
▶ 박소운의 시그널 공략주
'컨텍(18,450원 ▼560 -2.95%)(451760)'
글로벌 네트워크 10개 이상 보유한 지상국 운영사
아시아 유일 민간 우주 지상국 네트워크 보유
위성 데이터 수신부터 AI 분석까지 종합 서비스
AP위성 지분 약 25% 인수 통해 최대주주 등극
우주 산업 밸류 체인 수직계열화 위한 인수합병
작년 대규모 수주로 올해 실적 턴어라운드 기대
▶▶▶ 내일장 시초가 공략주
▶최명장 어드바이저
시초가 공략주 [원익IPS(114,700원 ▼12,700 -9.97%)] 일일 수익률 5.2% 달성
▶▶▶ 급등왕의 1급 기밀 수익 파일 <주도주 선점 기법>
▶ 급등왕의 1급 기밀 시장 전략 <코스피 신고가 행진>
▶ 급등왕의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3
<삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%)(005930)>
AI 반도체 수요 폭증, 실적 호조세 지속
AI 반도체 시대, 첨단 파운드리 경쟁력 재부각
코스피 AI 랠리 핵심 대장주 역할
최근 외국인 3거래일 연속 대량 순매도 예의주시
<대한광통신(23,000원 ▼1,750 -7.07%)(010170)>
AI 데이터센터 확대로 광통신 테마 초강세
외국인·기관 동반 순매수 긍정적
▶ 급등왕의 1급 기밀 탑픽 종목 <모베이스전자(4,650원 ▼550 -10.58%)(012860)>
전자 및 전장 부품 생산, 업계 선두 주자
차세대 로봇 핵심 부품 그리퍼(로봇손) 개발
AI 기반 차량 제어 기술 개발 본격 추진 중
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