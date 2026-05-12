[적중! 대박 예감] '컨텍, 고영' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

박소운 전문가는 'AI 실적장세 2막, 시총 빅4 집중'을 내일장 프리뷰로 제시하며 로봇 양산과 반도체 섹터에 주목했다. 박소운의 시그널 공략주로는 컨텍(451760)을 추천했는데, 컨텍은 글로벌 네트워크 10개 이상을 보유한 지상국 운영사로 아시아 유일 민간 우주 지상국 네트워크를 보유하고 있다. 또한 AP위성 지분 약 25% 인수를 통해 최대주주에 등극하며 우주 산업 밸류 체인 수직계열화를 추진했고, 작년 대규모 수주로 올해 실적 턴어라운드가 기대된다고 밝혔다.