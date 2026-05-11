코스콤 윤창현 "토큰증권 안착, 인프라·정책 뒷받침돼야"

윤창현 코스콤 사장. /사진=이기범 기자 leekb@

윤창현 코스콤 사장이 11일 토큰증권 시장이 안착하기 위해 안정적인 인프라가 필요하다며 제도적 기반 마련을 강조했다.

윤 사장은 이날 서울 여의도 금투센터에서 열린 '토큰증권 발행·유통 활성화와 디지털자산 발전 정책 세미나'에서 "토큰증권은 새로운 자본시장 혁신모델이 될 수 있다"며 "기술뿐 아니라 안정적인 인프라와 정책적 뒷받침이 함께 이뤄져야 한다"고 말했다.

그는 "다양한 시장 참여자들이 활용할 수 있는 토큰증권 공동플랫폼 구축을 추진하며 시장 인프라 조성에 힘쓰고 있다"며 "상호운용성과 효율성을 갖춘 토큰증권 생태계 조성에 기여하겠다"고 했다.

이어 "스테이블코인 기반 아토믹 결제 등 글로벌 자산 토큰화 흐름에도 선제 대응해 미래형 디지털 금융 인프라 준비에 앞장설 것"이라고 덧붙였다.

이날 세미나는 디지털융합산업협회(DCIA)한국·웹3블록체인협회(KWBA)·블록체인융합기술포럼(BCTF) 공동 주최로 마련됐다.

임병화 성균관대 교수가 토큰증권 미래 금융사업 모델과 금융기관의 역할, 최경석 페어스퀘어랩 이사가 장외거래시장(OTC) 활성화와 유동성 공급전략을 발표하고 박상민 비토즈 상무가 에이전틱 AI(인공지능) 기반 자율결제 스테이블코인과 실물경제 연계 기술을 소개했다.

토론에선 김기흥 디지털융합산업협회 회장을 좌장으로 코스콤·한국예탁결제원·KB증권·한국증권금융·학계 전문가들이 참여한 가운데 토큰증권 발행·유통, 장외시장·가상자산 산업 발전방향에 대한 논의가 이어졌다고 코스콤은 설명했다.