[고래사냥] '뷰티스킨·티플랙스·엠엑스로보틱스! 내일장 고래 종목은?!

삼성전자와 SK하이닉스가 광반도체 시장 진출을 본격화하는 가운데, 엔비디아가 차기 AI 가속기에 광섬유 소재 도입을 공식화했다. 스페이스X는 6월 상장을 앞두고 있으며, 국내 우주항공 관련주들이 주목받고 있다. 뷰티스킨, 티플랙스, 엠엑스로보틱스가 오늘의 고래 종목으로 소개되었다.

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down

삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%)·SK하이닉스(1,819,000원 ▼151,000 -7.66%) '광반도체' 시장 진출 본격화?

- 광섬유 배선, 전력 소모와 발열 문제 해결 가능

- 엔비디아, 차기 AI 가속기 광섬유 소재 도입 공식화

- 성호전자(40,650원 ▼2,150 -5.02%), 전원공급장치·필름 커패시터 관련주

- 에이치엠넥스(6,260원 ▼820 -11.58%), 광반도체 관련 기술력 쌓아와

- 쏘닉스(5,120원 ▼490 -8.73%), 고성능 양자 파운드리 생태계 구축 사업 수행

- 이루온(3,570원 ▼550 -13.35%), 광통신 관련주로 부각

▶▶▶ 명품투자 POINT

스페이스X 모멘텀 '가득'… 국내 우주항공주 향방은?

- 스페이스X "지구 밖에서 전기 끌어쓴다"

- 스페이스X 6월 상장 카운트다운 시작

- 아주IB투자(14,310원 ▼1,590 -10%), 스페이스X 지분 관련 기대감 부각

- 스피어(42,000원 ▼1,500 -3.45%), 스페이스X에 특수합금 공급 1차 협력사

- 나노팀(9,800원 ▼840 -7.89%), 스페이스X에 방열 소재 갭필러 샘플 공급

- 이녹스첨단소재(30,600원 ▼2,750 -8.25%), 스페이스X에 소재 공급 이력 부각

▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥

▶오늘의 고래사냥법 - 뷰티스킨(3,400원 ▼700 -17.07%)(406820)

- 화장품 제조와 브랜드 운영·유통 사업 영위

- 연간 5900만 장 마스크팩, 5400만 개 화장품 생산 가능

- 올해 초 300% 무상증자 실시

▶오늘의 고래사냥법 - 티플랙스(4,115원 ▼675 -14.09%)(081150)

- 스테인리스 종합 소재 기업

- 국내산 스테인리스 봉강 부문 점유율 1위

- 총 1800여 개의 고객사 확보

- 디지털 사이니지, 공공기관부터 리테일까지 확대

- 대표이사 21만주 장내매수 및 자사주 60억 매입

▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥

▶오늘의 명품투자 포착주 - 엠엑스로보틱스(5,360원 ▲40 +0.75%)(007820)

- 에이전틱 AI와 디지털트윈 기술을 물류 현장에 적용

- AI가 결합된 지능형 물류 제어 시스템 공급

- 반도체·배터리 필수 인프라 기업으로 체질 개선 중

- 반도체 시장의 기록적 급성장…수주잔고 증가 추세

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