[고래사냥] '뷰티스킨·티플랙스·엠엑스로보틱스! 내일장 고래 종목은?!

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down
삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%)·SK하이닉스(1,819,000원 ▼151,000 -7.66%) '광반도체' 시장 진출 본격화?
- 광섬유 배선, 전력 소모와 발열 문제 해결 가능
- 엔비디아, 차기 AI 가속기 광섬유 소재 도입 공식화
- 성호전자(40,650원 ▼2,150 -5.02%), 전원공급장치·필름 커패시터 관련주
- 에이치엠넥스(6,260원 ▼820 -11.58%), 광반도체 관련 기술력 쌓아와
- 쏘닉스(5,120원 ▼490 -8.73%), 고성능 양자 파운드리 생태계 구축 사업 수행
- 이루온(3,570원 ▼550 -13.35%), 광통신 관련주로 부각
▶▶▶ 명품투자 POINT
스페이스X 모멘텀 '가득'… 국내 우주항공주 향방은?
- 스페이스X "지구 밖에서 전기 끌어쓴다"
- 스페이스X 6월 상장 카운트다운 시작
- 아주IB투자(14,310원 ▼1,590 -10%), 스페이스X 지분 관련 기대감 부각
- 스피어(42,000원 ▼1,500 -3.45%), 스페이스X에 특수합금 공급 1차 협력사
- 나노팀(9,800원 ▼840 -7.89%), 스페이스X에 방열 소재 갭필러 샘플 공급
- 이녹스첨단소재(30,600원 ▼2,750 -8.25%), 스페이스X에 소재 공급 이력 부각
▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥
▶오늘의 고래사냥법 - 뷰티스킨(3,400원 ▼700 -17.07%)(406820)
- 화장품 제조와 브랜드 운영·유통 사업 영위
- 연간 5900만 장 마스크팩, 5400만 개 화장품 생산 가능
- 올해 초 300% 무상증자 실시
▶오늘의 고래사냥법 - 티플랙스(4,115원 ▼675 -14.09%)(081150)
- 스테인리스 종합 소재 기업
- 국내산 스테인리스 봉강 부문 점유율 1위
- 총 1800여 개의 고객사 확보
- 디지털 사이니지, 공공기관부터 리테일까지 확대
- 대표이사 21만주 장내매수 및 자사주 60억 매입
▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥
▶오늘의 명품투자 포착주 - 엠엑스로보틱스(5,360원 ▲40 +0.75%)(007820)
- 에이전틱 AI와 디지털트윈 기술을 물류 현장에 적용
- AI가 결합된 지능형 물류 제어 시스템 공급
- 반도체·배터리 필수 인프라 기업으로 체질 개선 중
- 반도체 시장의 기록적 급성장…수주잔고 증가 추세
독자들의 PICK!
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