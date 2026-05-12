[시선강탈] 제이앤티씨 vs 쎄트렉아이 vs 화신, 공략법은?

이수연 앵커와 김진만, 서재홍, 임광빈 MTNW 어드바이저가 출연하여 시선강탈 공략주를 소개했다. 김진만 어드바이저는 제이앤티씨를 유리기판과 HDD 플래터 양산, AI 신사업, 흑자 전환 전망 등을 이유로 관심주로 제시했다. 서재홍 어드바이저는 국내 1위 관측위성 기업인 쎄트렉아이를 수주잔고와 위성영상 데이터 플랫폼으로의 변신을 들어 추천했다. 임광빈 어드바이저는 로봇 바디 및 레그 모듈 사업 진출과 보스턴다이내믹스 '아틀라스'의 핵심 파트너인 화신을 관심주로 꼽았다.

▶ 진행 - 이수연 앵커

▶ 출연 - 김진만 MTNW 어드바이저

서재홍 MTNW 어드바이저

임광빈 MTNW 어드바이저

▶▶▶ 시선강탈 공략주

김진만 관심주 - 제이앤티씨(18,300원 ▼1,800 -8.96%)

- 유리기판과 HDD 플래터 양산 부각

- AI에 올라탄 신사업과 실적 가시화

- 올해 흑자 전환 전망 등 외형 성장 기대

- 목표가 30,000원 / 손절가 18,000원

서재홍 관심주 - 쎄트렉아이(157,700원 ▼1,400 -0.88%)

- 국내 1위 관측위성 기업… 최대주주는 한화에어로

- 1분기 기준 수주잔고 약 6천억 원 예상

- 위성 제조에서 위성영상 데이터 플랫폼으로 변신 중

- 목표가 230,000원 / 손절가 166,000원

▶▶▶ 마스터 클래스

임광빈 관심주 - 화신(13,160원 ▼1,540 -10.48%)

- 로봇 바디와 레그 모듈 사업 진출

- 자동차 샤시 1위 기술력이 로봇의 뼈대로 진화

- 보스턴다이내믹스 '아틀라스' 바디 모듈 핵심 파트너

- 목표가 18,000원 / 손절가 12,500원

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