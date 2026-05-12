[여의도 클라쓰] '현대오토에버, 이랜시스, 알지노믹스' 클라쓰 올릴 종목은?

▶▶▶ 클라쓰 있는 인사이트
▶ 박태준 어드바이저
오늘의 인사이트 - 엔비디아와 맞짱?
-현대차그룹: 현대차(700,000원 ▼12,000 -1.69%), 현대모비스(629,000원 ▼21,000 -3.23%)
▶ 이재상 어드바이저
오늘의 인사이트 - 이재봇
-로봇: 에스비비테크(85,000원 ▼9,200 -9.77%), 에스피지(126,600원 ▼4,100 -3.14%), 우림피티에스(15,240원 ▼990 -6.1%), 아진엑스텍(10,630원 ▲310 +3%)
▶▶▶ 클라쓰 있는 종목
▶ 박태준 어드바이저
현대오토에버(648,000원 ▼41,000 -5.95%)(307950)
-현대차그룹 로보틱스, 자율주행 운영 S/W 핵심 자회사
-보스턴다이내믹스, 美나스닥 상장 추진 기대감
-'아틀라스' 개발형 모델 영상 공개
▶ 이재상 어드바이저
이랜시스(7,170원 ▼610 -7.84%)(264850)
-현대차 강세 따른 로봇주↑
-삼성 휴머노이드 로봇 하반기 투입 기대감
-삼성에 로봇 핵심 구동 부품 공급 수혜 기대
▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰
▶ 좋은정보의 레벨업 클라쓰
▶ 좋은정보 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <알지노믹스(147,700원 ▼6,700 -4.34%)(476830)>
-RNA 편집 및 교정 기술 선두주자
-일라이릴리와 협력 및 기술이전 계약 체결
-단기 낙폭과대 따른 가격 메리트 부각
시청 방법
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