[여의도 클라쓰] '현대오토에버, 이랜시스, 알지노믹스' 클라쓰 올릴 종목은?

박태준 어드바이저는 현대차그룹의 로보틱스 및 자율주행 운영 S/W 핵심 자회사인 현대오토에버를 추천했다. 이재상 어드바이저는 현대차 강세에 따른 로봇주인 이랜시스를 추천하며 삼성 휴머노이드 로봇 하반기 투입 기대감을 언급했다. 좋은정보 어드바이저는 RNA 편집 및 교정 기술 선두주자이자 일라이릴리와 협력 및 기술이전 계약을 체결한 알지노믹스를 추천했다.