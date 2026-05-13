폴라리스그룹 "세대를 넘는 지속가능한 조직 성장론 제시"

서울 삼성동 코엑스 ‘원티드 하이파이브 2026’에서 이해석 폴라리스그룹 CAIO가 발표하고 있다./사진제공=폴라리스그룹 제공

폴라리스오피스(4,020원 ▼265 -6.18%)는 지난 12일 서울 코엑스에서 열린 HR 컨퍼런스 '원티드 하이파이브 2026'에서 이해석 폴라리스그룹 최고인공지능책임자(CAIO) 겸 폴라리스오피스 사업본부장이 기조연설을 통해 피지컬 AI 사업 확장 방안과 '포용적 적자생존' 조직 전략을 발표했다고 13일 밝혔다.

이번 발표의 핵심은 조직 전략을 통한 소프트웨어와 하드웨어의 융합으로 사업 영역을 확장하는 것이다. 폴라리스그룹은 폴라리스오피스, 폴라리스AI(8,300원 ▼840 -9.19%), 핸디소프트(1,791원 ▼69 -3.71%) 등 각 계열사가 축적한 AI(인공지능) 소프트웨어 역량을 글로벌 로보틱스 강자인 유비테크로보틱스(Ubtech Robotics, 유비테크), 액손(Axon) 등의 하드웨어 밸류체인과 결합해 기업용 온디바이스 AI 와 로보틱스 시장을 정조준한다.

폴라리스오피스의 범용 SW(소프트웨어) 기술력과 핸디소프트의 협업 솔루션 역량이 산업용 로봇·온디바이스 디바이스와 결합되면, 현실 세계의 복합적인 비즈니스 과제를 해결하는 지능형 시스템 구축이 가능해진다는 설명이다. 이는 단순한 사무 환경 디지털 전환을 넘어, AI가 물리적 산업 현장을 직접 혁신하는 새로운 시장으로의 진입을 의미한다.

이해석 CAIO는 26년간 IT 업계에서 4번의 기술 패러다임 변화를 직접 경험한 인사이트를 바탕으로, AX 시대의 핵심 인재상으로 '문제 정의 역량을 갖춘 해결자'를 제시했다. AI가 코딩·디자인 등 개별 직무의 생산성을 빠르게 대체하는 환경에서는, 기술 자체를 다루는 능력보다 '진짜 문제가 무엇인지 규명'하고 AI와 인간의 강점을 결합해 최적의 해결 구조를 설계하는 역량이 기업 경쟁력의 핵심이 된다는 분석이다.

실제 폴라리스오피스는 브라우저→모바일→클라우드→AI로 이어지는 기술 전환기마다 조직 구조를 초기 스타트업형에서 기능 중심 수직 조직, 나아가 자율·책임 기반 수평 조직으로 유연하게 재편하며 시장 변화에 선제적으로 대응해 왔다.

이해석 CAIO는 "지속 성장의 본질적 동력은 변화에 민감하게 반응하고 적응하는 폴라리스 특유의 DNA(유전자)에 있다"며 "통합 업무 환경 구축을 통해 조직 전체가 AX(인공지능 전환)를 넘어 피지컬 AI 시대로 진입할 확고한 기반을 다질 것"이라고 강조했다.

한편 폴라리스그룹은 코스닥 시장에 총 6개의 상장사를 보유한 중견 그룹이다. 글로벌 소프트웨어 기업인 폴라리스오피스를 필두로, 자동차 공조 부품 전문 폴라리스세원(1,020원 0%), 고분자 소재 합성 기업 폴라리스우노(2,200원 ▼60 -2.65%), SI 및 지능형 솔루션 전문 폴라리스AI, 원료의약품 제조사 폴라리스AI파마(7,100원 ▼440 -5.84%), 협업 플랫폼 기업 핸디소프트 등이 포진해 있다.