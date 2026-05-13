컨텍 첫 CB 투자자, 잇단 전환권 청구…"오버행 이슈 제한적"

위성 통신 전문기업 컨텍(18,450원 ▼560 -2.95%) CB(전환사채) 투자자들이 순차적인 전환청구권 행사에 나섰다. 이번 투자자들은 약 30% 수준의 수익을 얻을 것으로 예상된다.

컨텍은 지난 12일 33억원 규모 1회차 CB에 대한 전환청구권이 행사됐다고 13일 밝혔다. 이번 전환으로 발행될 주식은 총 20만주로 전체주식수 대비 1.30% 수준이다. 이는 지난 2월(약 72억원)에 이은 두번째 전환청구권 행사다. 상장 예정일은 다음달 4일로 전환가액은 1만5873원이다. 해당 CB는 2024년 6월 300억원 규모로 발행했으며 대상자는 다수의 기관이다. 이번 전환을 제외한 미상환 CB는 174억원 규모다.

컨텍 주가가 이날 종가 기준 2만1400원이란 점을 고려하면 해당 투자자들은 약 30% 수준의 수익을 올릴 수 있을 것으로 보인다. 업계는 시장에서 우주기업에 대한 관심이 높아지고 있고 일일 거래량 대비 전환물량이 많지 않은 만큼 오버행(공급과잉) 우려는 제한적일 것으로 보고 있다.

컨텍은 CB 발행을 통해 조달한 자금에 자체 자금을 더해 2024년 7월 AP위성을 인수했다. 기존 지상국 운영을 통한 위성통신 사업을 확장해 위성제작, 발사, 지상국 운영, 영상분석 등 발사체를 제외한 모든 위성사업을 제공할 수 있는 '턴키 솔루션'을 확보하기 위해서다. AP위성 인수 덕분에 매출액은 2023년 연결기준 158억원에서 지난해 868억원으로 크게 늘었다. 개별 기준으로 따져 봐도 2023년 154억원이던 매출액은 지난해 389억원으로 두배 이상 늘었다.

회사는 AP위성 인수가 기존 위성 통신 사업에도 시너지를 발휘했다고 설명한다. 확보한 종합역량을 기반으로 11개국에 진출하는 등 경쟁력을 강화했다는 것이다. 회사는 현재 OGS(광통신 지상국)도 상용화를 추진 중이다. OGS는 기존 지상국과 비교해 10배 이상의 용량을 가졌으며, 영국의 위성 양자암호화 통신 전문기업과 위성 QKD(양자암호통신) 상용 서비스를 위한 협업 체계도 구축했다. 본격적인 매출 발생은 내년 상반기로 예상하고 있다.

다만 흑자 전환은 아직 숙제로 남았다. 컨텍은 최근 3년간 100억원 안팎의 영업적자를 기록 중이다. 지상국 설치 등으로 대규모 초기비용이 발생한 탓이다.

회사는 올해 흑자 전환을 기대하고 있다. 지상국을 가동하고 고객사가 늘어나면서 수익성이 개선되고 있다는 설명이다. 특히 안테나 제작 자회사 티엑스스페이스(TXSpace)를 통한 안테나 조달이 본격화하면서 원가절감과 수익률 개선 효과를 기대하고 있다. 지난해말 연결기준 보유현금이 1000억원 수준 달할 만큼 유동성도 풍부하다.

컨텍 관계자는 "올해 흑자 전환이 목표"라며 "자회사를 통한 비용 절감과 글로벌 지상국 매출 발생을 통해 수익성을 개선 중"이라고 말했다. 이어 "광통신 지상국의 경우 아직 국내 민간에 도입된 것이 없다"며 "호주와 제주도에 구축이 완료되면 확장성이 클 것으로 보고 있다"고 덧붙였다.