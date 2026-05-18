7100까지 빠진 코스피에 증권주 동반 하락

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지난 15일 8000을 찍었던 코스피가 2거래일 만에 7100대까지 밀리면서 증권주가 동반 약세를 보이고 있다.

18일 오전 9시22분 현재 코스피 시장에서 유진투자증권(5,410원 ▼470 -7.99%)은 전 거래일 대비 620원(10.54%) 내린 5260원, 한국금융지주(240,500원 ▼17,500 -6.78%)는 2만2000원(8.53%) 내린 23만6000원, 부국증권(66,800원 0%)은 4600원(6.89%) 내린 6만2200원, DB증권(12,500원 ▼500 -3.85%)은 880원(6.77%) 내린 1만2120원, 한양증권(24,900원 ▼1,400 -5.32%)은 1750원(6.65%) 내린 2만4550원, 삼성증권(119,900원 ▼3,300 -2.68%)은 7900원(6.41%) 내린 11만5300원, SK증권(4,010원 ▼150 -3.61%)은 255원(6.13%) 내린 3905원, 키움증권(390,000원 ▼6,000 -1.52%)은 2만4000원(6.06%) 내린 37만2000원, 대신증권(33,100원 ▼800 -2.36%)은 2050원(6.05%) 내린 3만1850원, 교보증권(12,880원 ▼570 -4.24%)은 800원(5.95%) 내린 1만2650원, 유안타증권(6,110원 ▼240 -3.78%)은 350원(5.51%) 내린 6000원, 현대차증권(10,580원 ▼370 -3.38%)은 600원(5.48%) 내린 1만350원에 거래되고 있다.

이밖에도 NH투자증권(31,950원 ▼600 -1.84%)(-4.92%), 한화투자증권(6,850원 ▼60 -0.87%)(-4.63%), LS증권(7,180원 ▼140 -1.91%)(-3.69%), 유화증권(3,255원 ▼10 -0.31%)(-3.22%), 다올투자증권(3,995원 ▼5 -0.13%)(-2.25%), 상상인증권(1,173원 ▲53 +4.73%)(-1.79%), 신영증권(186,600원 ▲6,000 +3.32%)(-1.61%), 메리츠금융지주(106,300원 ▲500 +0.47%)(-1.42%), 미래에셋증권(70,500원 ▲600 +0.86%)(-0.29%) 등도 약세다.