77만원도 넘겼던 현대차, 이틀만에 65만원대로…6%대 약세

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현대차그룹주가 일제히 하락하고 있다. 피지컬 AI(인공지능) 사업 기대감으로 최근 급격히 상승한 만큼 차익실현 압박이 큰 것으로 풀이된다.

18일 오전 9시37분 현재 코스피 시장에서 현대차(663,000원 ▼37,000 -5.29%)는 전 거래일 대비 4만6000원(6.57%) 내린 65만4000원에 거래되고 있다. 지난 4월30일 53만1000원이었던 현대차는 지난 15일 장 중 77만4500원까지 오르면 한 달 만에 45.8% 상승했다. 그러나 물가 상승에 따른 매크로 우려와 차익 실현 매물 출현 등으로 고점 대비 15% 이상 빠졌다.

현대차그룹주도 동반 약세다. 같은 시각 코스피 시장에서 현대건설(144,900원 ▼10,100 -6.52%)은 전 거래일 대비 1만8000원(11.61%) 내린 13만7000원, 현대모비스(571,000원 ▼58,000 -9.22%)는 6만4000원(10.17%) 내린 56만5000원, 현대오토에버(596,000원 ▼52,000 -8.02%)는 5만9000원(9.10%) 내린 58만9000원, 현대제철(43,450원 ▼2,700 -5.85%)은 4000원(4만2150원) 내린 8.67%, 현대위아(89,000원 ▼3,300 -3.58%)는 7100원(7.69%) 내린 1만5480원, 현대글로비스(230,000원 ▼12,000 -4.96%)는 1만5500원(6.40%) 내린 22만6500원, 기아(162,500원 ▼5,500 -3.27%)는 7300원(4.35%) 내린 16만700원, 현대로템(201,000원 ▼500 -0.25%)은 4900원(2.43%) 내린 19만6600원, 이노션(21,200원 ▲350 +1.68%)은 450원(2.16%) 내린 2만400원을 나타낸다.