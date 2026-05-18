[더벨]마음AI, 차세대 해양감시 AI 솔루션 공개

마음AI는 '2026 해양영역인식(MDA) 및 유무인체계(MUM-T) 융합발전 컨퍼런스'에 참가하여 차세대 Edge Agent AI 아키텍처와 한국형 구현체 RAISE ECO를 공개했다. 김문환 마음AI 부사장은 MDA의 병목이 정보 통합과 해석에 있으며, 통신 제한 환경에서도 판단이 지속되기 위해 Edge Agent AI 구조가 필수적이라고 강조했다. 마음AI는 Edge Agent AI를 구성하는 4대 설계 원칙과 '5-Plane 아키텍처'를 제안하며, 특히 비살상 대응만 자율 수행하고 살상 결심은 인간이 승인하는 'SafeAct 게이트'를 적용했다고 밝혔다.

더벨'머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다.

피지컬AI 선도기업 마음AI(14,250원 ▼340 -2.33%)는 지난 14일부터 15일까지 부산 누리마루 APEC 하우스에서 열린 '2026 해양영역인식(MDA) 및 유무인체계(MUM-T) 융합발전 컨퍼런스'에 참가했다. 회사는 행사서 해양 감시·지휘체계의 한계를 극복하기 위한 차세대 ‘Edge Agent AI’ 아키텍처와 한국형 구현체 ‘RAISE ECO’를 공개했다.

이번 행사는 한국첨단기술융합학회와 대한민국 해군, 한남대학교가 공동 주최하고 대전테크노파크와 KT SAT 등이 후원했다. 현장에는 해군작전사령부, 국방대학교, 한국항공우주연구원, 해양수산부 북극항로추진본부를 비롯해 한화시스템, KAI, LIG넥스원, 이노스페이스, ICEYE 등 산·학·연·군 핵심 관계자들이 참석했다.

이 자리에서 김문환 마음AI 부사장은 'MDA 및 유무인체계 융합발전' 세션 발표를 담당했다. 그는 "현재 위성·항공기·수상함·레이더기지·USV·UUV·잠수함 등 다양한 플랫폼에서 방대한 정보가 생성되고 있지만 MDA의 진짜 병목은 데이터 수집이 아니라 정보의 통합과 해석"이라고 진단했다.

이어 그는 "같은 선박 한 척이 여러 채널에서 서로 다른 형식과 언어로 보고되는 상황에서는 작전관의 인지 부담이 급격히 증가한다"며 "AI가 해결해야 할 문제는 더 많은 데이터를 보여주는 것이 아니라 의미 있는 접촉을 더 빠르게 판단하도록 지원하는 것"이라고 강조했다.

이어 클라우드 기반 LLM 단일 구조의 한계도 지적했다. 김 부사장은 지연(Latency), DDIL(통신 단절·교란·간헐·제한), 결정론적 안전성, 근거 추적(Provenance), 데이터 주권 등을 핵심 문제로 제시하며 "통신이 끊기거나 전파 통제(EMCON), 수중 환경과 같은 제한 조건에서도 판단이 지속되기 위해서는 Edge Agent AI 구조가 필수적"이라고 설명했다.

발표에서는 Edge Agent AI를 구성하는 4대 설계 원칙도 공개됐다. 주요 원칙은 △현장에서 먼저 판단하는 Edge-First △LLM 추론과 규칙 기반 결정을 결합한 Neuro-Symbolic △다양한 플랫폼에 동일 코어를 적용하는 Shared Chassis △통신·전력 제한 상황에서도 기능을 유지하는 Graceful Degradation 등이다.

또한 마음AI는 △Sensing △Perception △Cognition △Decision △Actuation으로 이어지는 '5-Plane 아키텍처'를 제안했다. 특히 최종 Actuation 단계에는 'SafeAct 게이트'를 적용해 비살상 대응만 자율 수행하고, 살상 결심은 반드시 인간이 승인하도록 설계했다고 밝혔다.

김 부사장은 "AI는 판단의 근거와 확신도, 기록을 함께 제공하고 모든 명령은 물리·상황·교전규칙(ROE)의 다중 검증을 통과해야 한다"며 "이는 미국 국방부 DoDD 3000.09가 강조하는 '적절한 수준의 인간 판단'을 코드 수준에서 구현한 구조"라고 설명했다.

현장에서는 AIS 신호가 사라진 선박을 AI가 이상 징후로 판단하고 지휘관 승인 후 무인수상정이 비살상 추적을 수행하는 시나리오도 시연됐다.

이날 함께 공개된 ‘RAISE ECO’는 마음AI가 4년간 개발해 온 한국형 Edge Agent AI 플랫폼이다. △추론·판단 엔진 ‘THINK’ △온톨로지공?통 작전언어 체계 ‘ONTO’ △무인체계 자율 제어 코어 ‘ROBOT’ 3개 제품군으로 구성된다. △함정 CIC 지휘관을 지원하는 ‘AI 참모 어드바이저’ △USV·UUV에 탑재되는 ‘Edge AI Kit’ △시험평가 및 단계적 PoC용 ‘실증 패키지’ 등으로 구체화됐다.

특히 ‘Edge AI Kit’은 통신이 제한되는 환경에서 원시 영상 전체를 전송하는 대신, 접촉물 요약 정보와 판단 근거만 전달하는 적응형 통신 전략을 적용해 전술 환경 최적화를 구현했다고 설명했다.

김 부사장은 "해양 감시의 핵심은 더 많은 정보를 보는 것이 아니라 의미 있는 상황을 더 빠르게 판단하는 것"이라며 "마음AI는 한국 환경에 최적화된 Edge Agent AI 기술로 차세대 국방 AI 체계를 준비하고 있다"고 말했다.

한편 마음AI는 자체 거대언어모델(LLM)과 멀티모달 AI 기술을 기반으로 국방·공공·산업 분야의 고난도 의사결정을 지원하는 AI 전문기업이다. 최근에는 통신 제한 환경에서도 동작 가능한 Edge Agent AI 아키텍처와 Physical AI 기술을 중심으로 함정 CIC, 무인체계, 지휘소를 아우르는 차세대 판단 중심 AI 체계 구축을 확대하고 있다.