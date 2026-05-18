삼성전자 노사, 2차 사후조정 회의 속개…"오후부터 안을 갖고 협의할 것"

(세종=뉴스1) 김기남 기자 = 여명구(반도체 부문 피플팀장) 사측 대표교섭위원·박수근 중앙노동위원회 위원장·최승호 삼성전자 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 18일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 삼성전자 노사 사후조정 회의에 참석하고 있다. 2026.5.18/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(세종=뉴스1) 김기남 기자

18일 오후 2시부터 삼성전자 임금협상을 중재하기 위한 중앙노동위원회 2차 사후조정이 재개됐다.

박수근 중앙노동위원장은 이날 오후 회의에 참석하면서 취재진과 만나 "내일까지 회의를 하는 건 양측이 합의 했다"며 "(노사 간)대화는 되고 있다"고 말했다.

앞서 박 위원장은 오전 회의 직후 취재진과 만나 2차 사후조정을 19일까지 연장하겠다고 밝혔다. 그는 "아직 기본 입장만 들었다"면서 "(오후부터는) 안을 가져올 것"이라고 말했다.

그는 '어떤 마음으로 임하느냐'는 물음에는 "파업하면 안 된다"고 답했다.

지난 1차 사후조정에서 노사간 이견이 커 대화가 어려웠던 상황보다는 어느 정도 교섭이 진행 중인 것으로도 해석된다. 오전 회의에서는 노사가 각자 요구하는 안을 밝힌 것으로 알려졌다.

삼성전자 노사는 이날 오전 10시부터 정부세종청사에서 중노위 중재로 2차 사후조정 회의를 진행 중이다. 한차례 정회한 뒤 오후 2시부터 재개했다. 노조와 사측 모두 오후 회의장에 복귀할 때 별다른 발언을 하지 않았다.

현재 노사는 성과급 제도 개편을 놓고 이견이 큰 상태다. 노조는 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 활용하고 현행 OPI(초과이익성과급) 상한을 폐지할 것을 요구하는 반면 사측은 기존 제도를 유지하되 상한 없는 특별포상 제도를 도입하겠다는 입장이다.

이번 교섭은 사실상 파업 전 마지막 협상이다. 중노위 사후조정은 정해진 기한이 없지만 파업 예고일인 오는 21일까지는 사흘밖에 남지 않아 결렬될 경우 추가 협상이 물리적으로 어려울 전망이다.