셀바스AI, '오디로' 신규 보이스 25종 업데이트

AI(인공지능) 전문기업 셀바스AI(10,610원 ▼470 -4.24%)는 AI TTS(텍스트음성변환) 기반 오디오북 제작 서비스 '오디로'(odiro)에 스타일 보이스 25종을 새롭게 추가했다고 19일 밝혔다.

이번 업데이트를 통해 다양한 장르의 오디오북 제작에 활용할 수 있는 스타일 보이스가 확대되면서, 보다 자연스럽고 표현력 있는 AI 오디오북 제작이 가능해질 것으로 회사는 기대하고 있다. 스타일 보이스는 장르 및 콘텐츠 특성에 맞는 음색과 발화 톤을 반영한 음성으로, 기존 정보 전달 중심의 보이스 스타일을 넘어 캐릭터성을 가진 등장인물을 구현하는 방향으로 확장된 것이 특징이다. 이를 통해 기존 비문학 중심의 제작에서 나아가 로맨스, 액션, 판타지 등 다양한 장르의 AI 오디오북 제작이 가능해질 것으로 보인다.

오디로는 AI TTS(음성합성) 기술을 기반으로 AI 오디오북을 제작하는 서비스다. 문서 구조 분석 기반 편집 환경을 제공하며 다양한 보이스를 탐색·적용할 수 있는 기능과 함께 실시간 검수 및 편집 기능을 지원한다. 이를 통해 제작 과정에서 즉각적인 수정과 확인이 가능하며, 일부 프로젝트의 경우 하루 내 제작이 완료되는 등 제작 효율성을 높였다고 회사 측은 설명했다.

이번 업데이트에서는 확대된 보이스 라인업에 맞춰 사용자 경험(UX)도 함께 개편됐다. 사용자는 보이스를 보다 직관적으로 탐색하고 선택할 수 있으며, 제작 과정에서의 적용 편의성도 개선됐다.

셀바스AI는 이번 스타일 보이스 확대를 통해 AI 오디오북의 장르 대응력을 강화하고 제작 환경 활용 범위를 지속 확대해 나간다는 계획이다.

셀바스AI 관계자는 "이번 스타일 보이스 업데이트는 AI 오디오북의 표현력 확장과 장르 다양화에 초점을 맞춘 것"이라며 "앞으로도 AI 음성합성 기술을 기반으로 오디오북 제작 환경을 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 셀바스AI는 1999년 3월 설립된 회사로 2009년 인공지능 전문기업으로 코스닥시장에 상장했다. 딥러닝 기반의 STT(음성인식), 필기인식(HWR) 등의 핵심 원천기술을 보유하고 있다.