교육부, 해외 학교 '한국어 수업' 교원 32명 신규 모집

교육부가 19일 '2026년 해외 현지 초·중등학교 한국어교원 파견 사업'의 하반기 선발 공고를 내고 해외 학교에 파견돼 한국어 수업을 담당할 한국어교원을 모집한다./사진제공=뉴시스

교육부가 19일 '2026년 해외 현지 초·중등학교 한국어교원 파견 사업'의 하반기 선발 공고를 내고 해외 학교에 파견돼 한국어 수업을 담당할 한국어교원을 모집한다.

교육부는 2011년부터 한국어교육 수요가 있지만 교사 자원이 부족해 한국어반 수업 개설이 어려운 국가에 한국어교원 자격증을 보유한 한국인 교원을 파견하고 있다. 태국을 시작으로 지난해까지 총 21개 국가에 1024명의 한국인 한국어교원이 파견됐다. 선발은 파견국의 학사 일정에 맞춰 상반기와 하반기로 나눠 진행한다.

교육부는 올해 총 93명의 한국어교원을 해외 13개국에 파견한다. 이번 하반기 모집 공고를 통해서는 9월에 학기를 시작하는 우즈베키스탄·베트남·키르기스스탄 등 총 8개국에서 근무할 한국어교원을 선발한다.

하반기 전체 파견 인원은 41명으로, 이 중 일부는 기존 교원이 계속 근무할 예정이어서 신규 선발하는 인원은 총 32명이다. 청년들의 해외 한국어교육 참여 기회를 확대하고자 교육 경력 3년 미만(총 강의시간 1200시간)인 초임 한국어교원을 위주로 선발할 예정이다.

올해 우즈베키스탄에 파견될 한국어교원 25명 중 20명은 우즈베키스탄 정부가 지방도시의 한국어교육을 활성화하기 위해 파견 교원의 수당을 지원하는 조건으로 초청하는 인원이다. 우즈베키스탄은 최근 5년간 한국어반 운영 학교 수와 학생 수가 약 3~4배 증가하는 등 한국어교육이 급격히 확대되고 있는 국가이다.

특히 올해는 정부 초청 한국어교원 파견을 통해 다양한 도시에 거주하는 우즈베키스탄 학생들이 한국어를 배울 수 있을 것으로 기대된다. 기존에는 수도인 타슈켄트 위주로 현지인 한국어교원이 배출되고 있어 지방도시는 수요가 있어도 한국어반을 운영하기 어려웠다.

이난영 교육부 국제교육기획관은 "해외 한국어교육 활성화를 위해 역량 있는 한국어교원들의 역할이 매우 중요하다"며 "앞으로도 현지 정부와 긴밀히 소통하며 한국어교육 지원 강화를 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.