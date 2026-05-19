HLB글로벌 '카밈' 후원 '드라이빙레시피', 현대 N 페스티벌 입상

HLB글로벌 '카밈(CARMIM)' 후원 로고가 부착된 드라이빙레시피 레이싱 차량이 2026 현대 N 페스티벌 현장에 전시돼 있다./사진 제공=HLB글로벌

HLB글로벌(1,821원 ▼5 -0.27%)은 자동차 라이프스타일 브랜드 '카밈'(CARMIM)이 후원하는 레이싱팀 '드라이빙레시피'(Driving Recipe)가 국내 대표 모터스포츠 대회인 2026 '현대 N 페스티벌'에서 우수한 성적으로 입상했다고 19일 밝혔다.

현대 N 페스티벌은 현대자동차의 고성능 브랜드 N이 주최하는 국내 최대 규모의 원메이크 레이스 대회로 프로 및 아마추어 드라이버들이 참가해 수준 높은 경쟁을 펼치는 국내 대표 모터스포츠 행사다.

카밈은 연료첨가제와 차량 코팅제를 중심으로 다양한 제품군을 전개하고 있는 프리미엄 차량 용품 브랜드다. 차량 컨디션 유지와 관리 효율성을 높일 수 있는 실사용 중심 제품들을 선보이며 자동차 애프터마켓 분야에서 브랜드 인지도를 확대하고 있다.

최근에는 자동차 관리 및 케미컬 분야에서 다양한 브랜드 활동을 전개하고 있으며 국내 자동차 문화와 모터스포츠 산업 활성화를 위한 후원 활동도 지속 확대하고 있다. 이번 드라이빙레시피 후원 역시 차량 케미컬 관리 통한 안정적인 주행 환경 구현과 차량 퍼포먼스 유지 목표로 진행됐다.

카밈 관계자는 "드라이빙레시피 팀이 보여준 뛰어난 경기력과 입상 성과를 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 국내 모터스포츠 문화 발전과 올바른 차량 관리 문화 확산을 위해 다양한 활동과 후원을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

HLB글로벌은 1962년 설립된 회사로 2019년 11월 HLB(49,500원 ▼800 -1.59%)그룹 계열사로 편입됐다.