1.5만원→6만원...'피지컬 AI' 마키나락스, 상장 첫날 '따따블'

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피지컬 AI(인공지능) 기업 마키나락스(60,000원 ▲45,000 +300%)가 코스닥 시장 상장 첫날 '따따블(공모가 대비 4배 상승)'에 성공했다.

20일 오전 9시4분 현재 마키나락스는 공모가(1만5000원) 대비 4만5000원(300%) 오른 6만원에 거래되고 있다.

마키나락스는 엔터프라이즈 AI OS(운영체제) '런웨이(Runway)'를 기반으로 피지컬 AI를 구현하는 기업이다. 런웨이는 PC의 윈도우처럼 산업 현장에서 AI를 실행하는 기반 소프트웨어다. 네트워크가 단절된 폐쇄망 환경에서도 개발-배포-운영 전 주기를 통합 관리할 수 있도록 지원한다.

앞서 마키나락스는 지난 11~12일 진행된 일반 청약에서 경쟁률 2807.8대 1, 청약 건수 54만6153건, 청약 증거금 약 13조8722억원을 기록했다. 이는 올해 최고 청약 증거금 규모다.

지난달 28일부터 이달 6일까지 진행된 수요예측에는 국내외 2427개 기관이 참여했다. 경쟁률은 1196.1대 1을 기록했다. 전체 신청 수량의 78.2%가 15일 이상 의무보유 확약을 제시했다. 공모가는 희망 밴드 상단인 1만5000원으로 확정했다.