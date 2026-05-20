"다시 기대해도 좋아"···하나증권, 롯데관광개발 레져 최선호주

제주 드림타워/사진제공=롯데관광개발

하나증권은 20일 최근 다소 아쉬운 실적에도 불구하고 레져업종 최선호주로 롯데관광개발(18,840원 ▼450 -2.33%)을 지목했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 2만8000원을 유지했다.

이기훈 하나증권 연구원은 이날 '롯데관광개발, 다시 기대하셔도 좋습니다' 리포트를 통해 롯데관광개발이 올해 사상 최대 실적을 낼 것이라고 전망하며 "테이블 증가와 홀드율(카지노 칩 구매 대비 거둔 금액 비율) 상승, 여전히 충분한 콤프(객실 수용) 여력과 롤링 사업 확대로 또 한 번의 레벨업이 예상된다"고 말했다.

이 연구원은 특히 5월부터 롤링 사업 본격 확대를 예상했다. 롤링은 고객이 카지노에서 플레이하는 만큼 수수료를 제공하는 것으로 주로 마카오가 하는 프로모션 형태다.

이 연구원은 "제주도의 중국인 방문 비중이 높은 만큼 롤링 사업 강화가 긍정적"이라며 "마카오와 한국의 높은 세율 차이로 고객들에게 마카오보다 더 높은 롤링 커미션 제공이 가능하다"고 말했다.

이를 통해 연간 카지노 매출 1000억원 이상의 추가 성장 모멘텀이 있을 것으로 기대했다.

결과적으로 이 연구원은 올해 롯데관광개발의 영업이익이 2000억원 내외가 될 것으로 예상했는데, 이는 2024년 400억원 대비 5배가량 증가한 액수다.