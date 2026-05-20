포커스에이아이, 클린미션과 스마트 산업안전 솔루션 공동사업 본격화

포커스에이아이(1,861원 ▼6 -0.32%)는 클린미션과 '스마트 산업안전 솔루션 공동사업 추진을 위한 양해각서'(MOU)를 체결했다고 19일 밝혔다.

양사는 AI(인공지능) 영상 기반 물리보안 솔루션과 산업안전 관리 플랫폼을 결합한 통합 안전관리 사업을 공동으로 추진해 나가기로 했다.

포커스에이아이는 이번 협약은 단순한 기술 제휴를 넘어 양사가 그동안 각자의 시장에서 축적해 온 현장 검증 레퍼런스를 결합한다는 점에서 의미가 크다고 설명했다. 클린미션의 '안전미션'은 위험성평가부터 TBM(작업 전 안전회의), 작업허가, 일용직·협력업체 근로자 안전관리, 보고서 자동화까지 산업안전 관리에 필요한 핵심 업무를 하나의 플랫폼에서 통합 지원하는 AI 기반 산업안전관리 솔루션이다.

포커스에이아이는 AI/IP 카메라, NVR/VMS, AI Box 등 자체 물리보안 디바이스와 AI 영상분석 솔루션을 기반으로 삼성중공업을 비롯한 대형 산업현장에 산업안전 솔루션을 공급해 온 AI 영상 솔루션 전문 기업이다.

양사는 이번 협약을 통해, '영상으로 본다(See)–플랫폼이 기록한다(Record)–법적으로 증명한다(Prove)'로 이어지는 산업안전 관리의 전 과정을 하나의 솔루션 라인업으로 제공한다는 구상이다.

구형모 포커스에이아이 대표는 "삼성중공업을 비롯한 산업현장에서 검증해 온 AI 영상 기반 산업안전 솔루션이 클린미션의 산업안전 플랫폼과 결합되면서 비로소 '보고‧기록‧증명'의 완결된 안전관리 사이클을 완성하게 됐다"며 "이번 협력을 발판 삼아 산업 도메인의 안전관리 표준을 양사가 함께 제시해 나갈 것"이라고 말했다.

윤종운 클린미션 대표는 "안전미션 플랫폼이 그동안 축적해 온 산업안전 관리 레퍼런스에, 포커스에이아이의 AI 영상분석·물리보안 기술이 더해지면서 사업주가 실제 현장에서 체감할 수 있는 통합 안전관리 솔루션이 완성됐다"며 "중대재해처벌법 시대에 부합하는 가장 현실적인 산업안전 모델을 시장에 제시하겠다"고 말했다.

한편 포커스에이아이는 최근 구 대표를 신규 선임하고 새로운 경영진을 선보였다. 구 대표는 연세대학교 졸업, 건국대학교 일반대학원 경영공학 석·박사 과정을 수료했다. 이후 글로벌 위스키 시장 세계 최대 포트폴리오를 보유한 1위 기업인 페르노리카그룹의 한국법인인 페르노리카코리아에서 약 10년간 근무했다.