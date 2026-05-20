에이루트 子, AI 데이터센터 최적 전력설비 시제품 개발 완료

에이루트(1,337원 0%)는 UPS(무정전 전원장치) 전문 자회사 지오닉스가 차세대 UPS 기술 기반 시제품 개발을 완료했다고 20일 밝혔다. 지오닉스는 AI(인공지능) 데이터센터의 전력 효율과 냉각 효율을 대폭 향상시킬 수 있는 신제품을 중심으로 데이터센터 분야 공략을 본격화할 방침이다.

이번에 개발한 제품은 지난해 특허 등록을 완료한 객체 지향 DSP(디지털 신호 처리) 적용 고효율 UPS 기술 기반 제품이다. 신제품은 기존 Si(실리콘) 기반 UPS와 달리 전력 반도체인 SiC(실리콘 카바이드) MOSFET(반도체 전계효과 트랜지스터)를 활용해 입출력 변압기가 필요 없기 때문에 에너지 효율이 극대화된 게 특징이다.

지오닉스는 이미 시제품 관련 테스트를 진행 중으로, 연내 테스트를 마치고 내년에 제품을 출시할 계획이다. 30kW(킬로와트)부터 120kW까지 확장 가능하며, UPS 효율이 96% 이상이고 발열량을 30%가량 감소시켰기 때문에 데이터센터 운영비의 가장 큰 비중을 차지하는 공조 및 냉각 비용을 대폭 절감할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

신제품 외에 보유 특허 기술을 기반으로 한 소형화 UPS 개발도 순조롭게 진행되고 있다. 최근 공공 분야에서도 저전력 UPS 수요 대응이 급증하고 있는 가운데, 지오닉스는 특허 등록을 통해 신뢰성 및 안전성이 향상된 UPS 기술을 확보했다. 대용량 제품과 5kW급 UPS를 동시에 출시해 시장 점유율을 확대한다는 전략이다.

지오닉스 관계자는 "차세대 제품은 분산제어 구조로 운영과 유지보수 효율성이 증가했을 뿐 아니라 전력 손실을 최소화하고 모듈화로 최대 출력 120kW까지 대응 가능한 게 특징"이라며 "신속한 제품 상용화에 나서 최근 구축이 본격화되고 있는 AI 데이터센터 시장을 공략할 것"이라고 말했다.

그는 이어 "대용량 UPS에 이어 소형화 UPS 개발도 병행해 제품 포트폴리오를 다각화하고 국내 조달시장 공략도 진행할 계획"이라며 "이를 통해 기존 하드웨어 제조사에서 나아가 소프트웨어 기반 정밀 제어를 구현하고 스마트 전력 솔루션 기업으로 도약해 나가겠다"고 덧붙였다.

한편 에이루트는 지난 6일 아스타나 금융서비스청(AFSA)으로부터 자체 글로벌 스테이블코인 프로젝트 'USDFT(USD Forta, 유에스디포타)'에 대한 사전 심의를 성공적으로 마무리하고 조건부 승인(IPA)을 획득했다.