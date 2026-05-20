전남교육청, 스타벅스 '탱크데이' 행사 강력 비판

전남교육청이 20일 스타벅스코리아의 '탱크데이' 행사와 관련해 '5·18의 역사적 의미와 국민 정서를 외면한 매우 부적절한 처사'라고 강력히 비판했다.

전남교육청 관계자는 "5·18은 대한민국 민주주의의 토대가 된 역사이며 민주·인권·평화의 가치를 상징하는 숭고한 기억"이라며 "민주주의를 위해 희생된 시민의 아픔과 국가폭력의 기억이 어떠한 경우에도 희화화되거나 상업적으로 악용되어서는 안 된다"고 말했다.

이어 "이번 사안을 단순한 실수로 치부해서는 안 되며, 역사적 아픔과 민주주의의 가치를 충분히 고려하지 못한 사회적 감수성의 문제로 인식해야 한다"면서 "사회적 영향력이 큰 기업일수록 역사와 사회에 대한 높은 책임 의식을 가져야 한다"며 재발 방지 대책 마련을 촉구했다.

전남교육청은 현재 진행 중인 △'5·18민주화운동 교육주간' 운영 △학교급별 5·18 교육자료 보급 △전남 5·18 민주화운동 유적지 다크투어 △학생 참여형 민주·인권·평화 교육 프로그램 등을 통해 5·18 정신 계승 교육을 지속적으로 추진해 갈 방침이다.