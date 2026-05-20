공인회계사 2차시험 4494명 접수…경쟁률 3.9대 1

금감원 전경 /사진=뉴시스

금융감독원이 2026년도 제61회 공인회계사 제2차 시험에 4494명이 접수했다고 20일 밝혔다. 최소 선발 예정인원(1150명)을 기준으로 한 경쟁률은 3.9대 1이다.

2차 시험 응시자는 지난해보다 54명 늘었다. 지난해와 올해 제1차 시험 합격자, 제1차시험 면제자 등 응시대상자 5263명 중 85%가 접수했다. 경쟁률은 지난해 3.7대 1 대비 소폭 증가했다.

2차 시험 응시자 평균 연력은 27.7세로 이중 20대 후반이 58%로 가장 높은 비중을 차지했다. 남성은 2767명(61%), 여성은 1727명(38%)다. 응시자 52%가 대학교 재학 중이며 73%가 상경계열을 전공했다.

1차 시험 합격시기는 올해 합격자가 2096명(46%), 지난해 합격자(유예생) 1643명(36%), 올해·지난해 중복 합격자(중복생) 700명(15%), 1차시험 면제자 55명(1%) 등이다.

2차 시험 장소와 시간은 다음달 5일 금감원 공인회계사시험 홈페이지, 금융위원회 홈페이지에 공고한다. 시험은 다음달 27일·28일 이틀간 진행된다. 2차 시험 합격자는 오는 9월4일 발표될 예정이다.